رجل يعود إلي الحياة بعد دخوله المشرحة

نيودلهي (صدى):
أصيبت أسرة رجل هندي بصدمة عند اكتشاف شقيقة زوجته أن الرجل لم يمت وما زال على قيد الحياة خلال التعرف على جثته في المشرحة.
وتفصيلاً، بدأت الواقعة بإصابة الرجل البالغ ٤٣ عامًا في حادث سير في الهند و تم نقله إلى المستشفى وأفاد الأطباء أن الرجل لاقى مصرعه في الحادث وتم نقله إلى المشرحة.
وزارت أسرة الرجل المشرحة للتعرف عليه إلا أن زوجة شقيقته لاحظت أن الرجل مازال يتنفس و أنه قد يكون مازال على قيد الحياة.
وتمكن الفريق الطبي من إخراج الرجل و وضعه في غرفة العنية المركزة حتى خرج من المستشفى سليم بعد أن كان الأطباء أعلنو وفاته.