تركي العواد: "توامبا" اعتاد على الاحتجاج في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي تركي العواد، على اعتياد "توامبا" لاعب نادي التعاون على الاحتحاج كثيرًا أمام الحكام خلال مبارياته مع فريقه في دوري المحترفين.
وعن ذلك، قال "العواد": "شفنا توامبا في مباراته مع منتخب الكاميرون هادي جدا مو ميل تاومبا المعتاد على الاحتجاج في الدوري السعودي".
وأضاف: "توامبا في الدوري السعودي معتاد على الصراخ مع الحكم والكلام وخد ركلة جزاء وأحيانًا فيه بعض الحكام يتأثرون من هذا الموضوع" .
وتابع: "فإذا صرخ على الحكم يستجيب له لكن تشوف مع الحكام الأجانب بتكون أقل وتيرة"، مشيرًا إلى تقدم أداء "تاومبا" هو انعكاس لأداء الفريق.