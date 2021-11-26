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تركي العواد: "توامبا" اعتاد على الاحتجاج في دوري المحترفين

منذ ساعة
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تركي العواد: "توامبا" اعتاد على الاحتجاج في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي تركي العواد، على اعتياد "توامبا" لاعب نادي التعاون على الاحتحاج كثيرًا أمام الحكام خلال مبارياته مع فريقه في دوري المحترفين.

وعن ذلك، قال "العواد": "شفنا توامبا في مباراته مع منتخب الكاميرون هادي جدا مو ميل تاومبا المعتاد على الاحتجاج في الدوري السعودي".

وأضاف: "توامبا في الدوري السعودي معتاد على الصراخ مع الحكم والكلام وخد ركلة جزاء وأحيانًا فيه بعض الحكام يتأثرون من هذا الموضوع" .

وتابع: "فإذا صرخ على الحكم يستجيب له لكن تشوف مع الحكام الأجانب بتكون أقل وتيرة"، مشيرًا إلى تقدم أداء "تاومبا" هو انعكاس لأداء الفريق.

التعاون
الدوري السعودي
الحكام
دوري المحترفين
منتخب الكاميرون
الاحتجاج
توامبا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3135
منذ ساعة
على خطى بيتروسة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا هم يعملون بدون مقابل لانه تطوع و لكن من يشرف عليهم ياخذ راتب و اي إنجاز ينسب له
نجاة محمد
مشكور و حياك الله في المملكة
ع. س. ع
هوا،، مشغلنا الفقر ههههههه ضحكتني كبير ايش يا عباس،، كبير الفضايح والهزايم كبير المتردية والنطيحة كبير الفساد والمؤامرات وبطولات المكاتب اسكت اسكت بس،،، الآسيوية...
ع. س. ع
الجهني،، الآسيوية صعبة قوية ليش ما اخذها فريقك دامها ضعيفه ههههههه سمعني صياحك فهو يطربني
ع. س. ع
على خطى بيتروسة

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