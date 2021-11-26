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دانكلير بيريرا يكشف عن رأيه في الدوري السعودي والحياة بالمملكة

منذ ساعة
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دانكلير بيريرا يكشف عن رأيه في الدوري السعودي والحياة بالمملكة

نواف السالم (صدى):
تحدث اللاعب دانكلير بيريرا مدافع النادي الأهلي، عن تجربته في دوري المحترفين وبداياته مع النادي الأهلي مؤكدًا أنه الآن واقعًا في عشق الجمهور الأهلي ويستمتع بالحياة في المملكة العربية السعودية.

دوري المحترفين يمتلك لاعبين بارعين

وتفصيلاً قال "بيريرا" عن تلقيه عرض الأهلي: "عندما تلقيت عرض الأهلي تواصلت مع اللاعب سوزا واللاعب انسيلمو وأخبراني أن الأجواء الرياضية والعائلية رائعة وتساعد في نجاح أي لا لاعب".

وعن مميزات دوري المحترفين، تابع مدافع الأهلي: "الدوري السعودي يمتلك لاعبين جيدين مما جعله قويًا ولديه مهاجمون على درجة عالية من البراعة ولا ننسى وجود اللاعبين المحليين أصحاب المستويات الكبيرة والموهبة الجيدة .. الدوري هنا ليس سهلاً وأحترم كل المهاجمين".

بدايتي مع الأهلي صعبة وتعجبني كلمة "مايمشي"

أما فيما يتعلق ببداياته مع الأهلي، فأكد أن البداية كانت صعبة في بداية الموسم وبوجود اللاعبين الجدد لم يكن من السهل إيجاد الانسجام والتأقلم، مشيرًا إلى أن الاهلي يملك لاعبين جيدين وعندما يكتمل الفريق سيقدم مستويات جميلة.

وتطرق أيضًا للحديث عن تعلقه بجمهور الأهلي، قائلاً: "أنا مجنون بحب جماهير الأهلي وكانت تعجبني كلمة (مايمشي) وتزيديني حماسًا والأهلي يملك جمهورًا عاشق يدعمنا بشكل كبير قبل كل مباراة بطاقة كبيرة من خلال نشيد النادي".

السعودية جميلة بكل ما فيها

أما عن حياته وعائلته في المملكة، أكد "بيريرا" أنه يشعر وكأنه في بيته خاصة وأن الكل يتعاملون معه بشكل جيد وهو ما تشعر به زوجته أيضًا وأطفاله الاثنان، وذلك بحسب برنامج "في المرمى" المذاع على قناة "العربية".

وأضاف: "في السعودية أشعر كأني في بيتي فالكل هنا طيبون وتعاملهم أكثر من رائع والحياة جميلة خاصة الأسواق .. السعودية دولة عالمية في كل شئ وأجدها من أجمل الدول التي ذهبت لها وكذلك جدة مدينة جميلة بكل ما فيها".

 

الدوري السعودي
الأهلي
دوري المحترفين
دانكلير بيريرا
جمهور الأهلي سوزا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10718
منذ 26 دقيقة
مشكور و حياك الله في المملكة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا هم يعملون بدون مقابل لانه تطوع و لكن من يشرف عليهم ياخذ راتب و اي إنجاز ينسب له
نجاة محمد
مشكور و حياك الله في المملكة
ع. س. ع
هوا،، مشغلنا الفقر ههههههه ضحكتني كبير ايش يا عباس،، كبير الفضايح والهزايم كبير المتردية والنطيحة كبير الفساد والمؤامرات وبطولات المكاتب اسكت اسكت بس،،، الآسيوية...
ع. س. ع
الجهني،، الآسيوية صعبة قوية ليش ما اخذها فريقك دامها ضعيفه ههههههه سمعني صياحك فهو يطربني
ع. س. ع
على خطى بيتروسة

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