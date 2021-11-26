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ظهور فيروس جدي من عائلة كورونا في الخفافيش

منذ ساعة
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ظهور فيروس جدي من عائلة كورونا في الخفافيش

لندن (صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجرتها جامعة "إيست أنجليا" عن وجود فيروس جديدة من عائلة "كورونا" في الخفافيش ببريطانيا.

ويحمل هذا الفيروس في الخفافيش فرصة كبيرة لإصابة البشر وأن يكون هو مصدر الجائحة المقبلة، حيث أطلقوا عليه اسم «RhGB01».

وينتقل هذا الفيروس إلى البشر في حال تعامل أحد المصابين بالفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19» مع خفاش يحمل الفيروس الجديد، بحسب «العربية».

وأكدت الدراسة أن ما يمنح فرصة انتقال هذا الفيروس للبشر هو إصابة الخفاش الحامل لعدوى «RhGB01» بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنح الفيروس الجديد القدرة على إصابة الخلايا البشرية.

فيما أكد أندرو كنينجهام، من جمعية علم الحيوان في لندن، أن الفيروس لا يمثل تهديدًا للبشر إلا أن المشكلة تكمن فيما إذا أصيب الخفاش المصاب بعدوى «RhGB01» بفيروس «كوفيد-19».

ويكمن هنا خطر من أن يحدث تهجين بين الفيروسين ويظهر فيروس جديد يحمل مجال رابط المستقبلات «RBD» الخاص بفيروس «كوفيد-19» المسبب للمرض وبالتالي يكون قادرًا على إصابة الناس.

الخفافيش
فيروس كورونا
عالم الحيوان
دراسة بريطانية
كوفيد ١٩

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18843
منذ ساعة
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ..وأعف عنا وأغفر لنا

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فهد العتيبي
حتى انت اعظم اعلامي بالعااااااالم كم كلمة قالت لصاحبها دعني... الله يرحم الاعلام اللي انت واشكالك منه
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