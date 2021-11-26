أصالة تكشف لأول مرة عن سبب طلاقها من "العريان"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة أصالة لأول مرة عن أسباب انفصالها من المخرج طارق عريان مشيرة إلى أن التعرض للخيانة هو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار.
وعن ذلك قالت"صولا": "لا اعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها.. في أول مرة لم أكن أعرف ماذا سأفعل في هذا الموقف وتغاضيت عنه، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل".
وفيما يتعلق بعلاقتها بالعريان الآن: "انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيننا، وقهرت كثيرا.. بيننا أيام حلوة وأطفال ونجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها".
كما ألمحت لوجود علاقة بينه وبين فتاة يبدأ اسمها بحرف النون وليست من الفنانات، وتكهن المتابعون أنها تقصد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان.
وكشفت الفنانة أصالة عن سبب هجومها على الفنانة أنغام عقب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مؤكدة أنها ترفض الارتباط بشخص متزوج.
وتفصيلاً، قالت "أصالة" ببرنامج "حبر سري": "ما سبق وارتبطت بشخص مرتبط في حياتي، وعمري ما ارتبطت بشخص مرتبط وعنده عائلة".
وعن موقفها من "أنغام" أضافت: "اعتذرت لها وأنا عموما اندفاعية وسريعة وبتراجع على الملأ وما بستحي أقول آسفة أنا غلطت واتسرعت".
كما ردت "أصالة" عن ما تم تداوله عن تبريرها للتحرش بدفاعها عن الفنان المغربي سعد لمجرد، وأوضحت أنها لا تدافع عن التحرش بل أنها أكثر شخص يدافع عن السيدات.
وأشارت إلى أنها شعرت بوجود ظلم وقع على "لمجرد" وأنها مطالبة بالدفاع عنه، خاصة أنها تعرفه على المستوى الشخصي وتعرف عنه أنه خلوق وملتزم.