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محمد الناصر : قرار إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله تأخر جداً
منذ 10 ساعات
969
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18843
منذ ساعة
صعلكة أم صرصعة أم صرقعة.. واحد من ثلاثة
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أحدث التعليقات
فهد العتيبي
حتى انت اعظم اعلامي بالعااااااالم كم كلمة قالت لصاحبها دعني... الله يرحم الاعلام اللي انت واشكالك منه
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إلى تعليق (ابووليد) لا تكثر الهرج يا ابو المهبل الهلالي
عبدالله
إلى تعليق (ابووليد) لا تكثر الهرج يا ابو المهبل الهلالي
سارة
كثير من يأخذ الرجل ع قد عقلة خص النفسية منهم ولا ضاعت كثير من الأسر وتشتت الأبناء
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