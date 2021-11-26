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تركي الحربي : حمدالله أعظم مهاجم أجنبي مر على الكرة السعودية
منذ 12 ساعة
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التعليقات
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 76
منذ ساعة
حتى انت اعظم اعلامي بالعااااااالم
كم كلمة قالت لصاحبها دعني... الله يرحم الاعلام اللي انت واشكالك منه
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
فعلا هم يعملون بدون مقابل لانه تطوع و لكن من يشرف عليهم ياخذ راتب و اي إنجاز ينسب له
نجاة محمد
مشكور و حياك الله في المملكة
ع. س. ع
هوا،، مشغلنا الفقر ههههههه ضحكتني كبير ايش يا عباس،، كبير الفضايح والهزايم كبير المتردية والنطيحة كبير الفساد والمؤامرات وبطولات المكاتب اسكت اسكت بس،،، الآسيوية...
ع. س. ع
الجهني،، الآسيوية صعبة قوية ليش ما اخذها فريقك دامها ضعيفه ههههههه سمعني صياحك فهو يطربني
ع. س. ع
على خطى بيتروسة
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