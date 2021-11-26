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مغرد : استمتعوا بالصدارة سيأتي الهلال ويتصدر
منذ 20 ساعة
1262
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 81
منذ ساعة
الاياخذ الدوري
قال يتصدرقال
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أحدث التعليقات
برنس
ياناس هذى سامجه قلع الله ذا الوجه
فهد العتيبي
احترت مين رئيس نادي النصر.............؟
رياضي في كل الحالات
أي لاعب يستغني عنه الهلال فاعلم ان الفائدة منه اصبحت نسبتها قليلة جدا أي مادون ٥٠ بالميه والامثلة على كثيرة
زائر
ذكي جدا جعل الهلاليين يبكون من الضغط وقطع فرحتهم وكلامه صحيح
صخر
يستاهل الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي ممر شرفي من كل أندية الدوري السعودي شرف الجميع ورفع الرأس والكأس شكرا جزيلا لنادي ابها
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