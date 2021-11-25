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شاهد.. ركزة البليهي على حجر عقيق يمني نادر

منذ يوم
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شاهد.. ركزة البليهي على حجر عقيق يمني نادر

طلال الغامدي (صدى):
كشف عامل المعرفة أحمد العرفج، عن هدية نادرة من اليمن لجمهور الهلال، وللأمير الوليد بن طلال بمناسبة التتويج بدوري أبطال آسيا.

وقال العرفج: "واحد أرسل لي هذه، وقال لي أتمنى تصل لجماهير الهلال وللوليد بن طلال، وهيعبارة عن حجر عقيق من اليمن نادرة مرسوم عليه ركزة علي البليهي تعبيرا عن تثبيت قوة القدم الهلالية".

وكان العرفج قد صرح بأنه "مَن أراد أن يسلم من ارتفاع الضغط والسكر والقولون فعليه أن يشجع الهلال الذي لا يُخيب الظن".

وأضاف قائلاً: إن إدارة الهلال إدارة بالأعمال وليس بالأقوال؛ لذلك هي إدارة ناجحة، وجمهورها منظم".

يذكر أن مدافع الهلال علي البليهي، لفت الأنظار بطريقة احتفاله بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، حيث رفع راية الهلال على ملعب النصر "مرسول بارك" في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بـ "التاريخية" .

علي البليهي
احمد العرفج
ركزة البليهي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10716
منذ 22 ساعة
الف مبروك للهلال يستاهل
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 836
منذ 22 ساعة
هو عنده هموم
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 836
منذ 22 ساعة
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
حامد اللقماني
حامد اللقماني عدد التعليقات : 2
منذ 19 ساعة
مبروك للهلال الاسيويه كانت عصيه بس سهلوها
ليه واصبحت في متناول يديه.
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 54
منذ 17 ساعة
والله ياهالعالمي مسبب لكم قلق لازم يجبون اسمه في كل مكان ومقال كم انت عظيم ياعالمي فالك التوفيق
أبو سيف
أبو سيف عدد التعليقات : 3
منذ 12 ساعة
طاح في الفخ العرفج مسوي عامل معرفة ومثقف وقارئ جيد
وطالع على الهواء بهذا الإنجاز العظيم
إللي عطاك الحجر حشم نفسه
أبو سيف
أبو سيف عدد التعليقات : 3
منذ 12 ساعة
طاح في الفخ العرفج مسوي عامل معرفة ومثقف وقارئ جيد
وطالع على الهواء بهذا الإنجاز العظيم
إللي عطاك الحجر حشم نفسه
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 673
منذ 56 دقيقة
هم سموه في برنامج ياهلا عامل المعرفة وبالفعل صدق الحكاية وهذا اكبر شاهد على المعرفة اللي ظلموه بها

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أحدث التعليقات

النصر العالمي
حمدالله ماقصر وان الاوان لجلب مهاجم جديد اقل سن واكثر حماس يفيد النادي وابو بكر نجم كبير يحتاح دعم وبيسد محل حمدالله
فروسي
الحمد لله والله النصر ارتاح منه ومن مشاكله حتى لو كان لاعب فنان لكن كيان النصر اكبر منه
ابراهيم
هذا من ضحايا البليهي البارك لا أحد يلومه فقراوي حالته حاله هههههه!!
ابراهيم
هذا من ضحايا البليهي البارك لا أحد يلومه فقراوي حالته حاله هههههه!!
فاضي
أبرمها من ساعه

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