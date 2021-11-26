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هل يجوز للنصر المطالبة بالشرط الجزائي في عقد حمدالله.. "الرفاعي" يجيب

منذ يوم
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هل يجوز للنصر المطالبة بالشرط الجزائي في عقد حمدالله.. "الرفاعي" يجيب

نواف السالم (صدى):
تحدث القانوني أيمن الرفاعي، عن الأسباب المشروعة، التي يمكن أن تدخل قضية إنهاء عقد عبد الرزاق حمدالله مع النصر.

وكان النصر ذكر في بيانه بخصوص فسخ عقد حمدالله، أن السبب "قانوني ومشروع"، ليوضح الرفاعي، أنه من ضمن الأسباب المشروعة لفسخ التعاقد أن يكون هناك سلوك استفزازي أو تهديدي من النادي أو اللاعب بغرض إنهاء العقد، قائلا: "هنا يحق للطرف الآخر فسخ العقد بطريقة مشروعة".

وبخصوص مطالبة النصر بالشرط الجزائي المتضمن في العقد، قال الرفاعي: "إذا لم يكن الفسخ بالتراضي، ننتقل للحالة الثانية في الأسباب المشروعة وهي أن أحد الطرفين سلك سلوكًا غير رياضي يؤثر على العقد، لو حدث ذلك والنادي لديه ما يثبت ممارسة اللاعب هذا السلوك وانه كان يهدد بإنهاء العقد هنا من حقه المطالبة بالشرط الجزائي".

ولم يصدر النصر بيانا رسميا حول سبب فسخ العقد مع لاعبه، فيما بينت مصادر أن الأزمة بدأت في غرفة تبديل الملابس، عقب مباراة الرائد في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تلفظ حمدالله على البرازيلي مارسيلو مدرب الفريق المؤقت، لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر "السبورة" التي بها شرح الخطة، بحسب الرياضية.

وذكرت المصادر أيضا أن حمدالله أرسل برسائل تهديد لأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر، بقوله: "سأفعل أشياء غير متوقعة، وعادي يتم خصم كامل عقدي المتبقي واعتبروها صدقة لكم".

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النصر
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله
فسخ عقد حمدالله

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 788
منذ يوم
والله يا الرفاعي ان القنون في جهه وهو في جهه اخرى
اذا سمعوا كلامه ادارة النصر بيفوتهم بحيط
الادارة متخبطه وتتحمل هالملايين المهدره من المدرب البرازيلي والبرتغالي وتركمات كثيره
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 836
منذ 22 ساعة
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
فوق هام 111
فوق هام 111 عدد التعليقات : 39
منذ 21 ساعة
اعلام اصفر فاقع المشاكل ... نقو الشرط الجزائي للاعب وحرمان من التسجيل لسنتين باذن الله
فوق هام 111
فوق هام 111 عدد التعليقات : 39
منذ 21 ساعة
مقدم اصفر ناصع الصفار ... لا و محامي يفتي بدون اي معلومه واضحه
فقط النسراويين يقولون ...
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3131
منذ 21 ساعة
شوشتو علينا يا فقراوية خلونا نحتفل بإنجاز الزعيم الملكي العالمي وتحقيق الثامنة كأنجاز غير مسبوق للوطن واتركو حمد يكرمك الله يا جمهور الزعيم من حمد الله وما ادراك ما حمد الله سنرد عليكم بتاريخ 25 من الشهر القادم يعني بعد شهر من تحقيق الهلال الثامنة فأبعدو بهوشتكم بعيد رجاء
Suliman
Suliman عدد التعليقات : 34
منذ 19 ساعة
احتفل على راحتك بيد النزهان
و الدوسري انت جيتنا ما جيناك
صخر
صخر عدد التعليقات : 24
منذ 19 ساعة
النصر يطالب بالاموال اللي اعطوها حمدالله خارج العقد وليس الشرط الجزائي كل ما تدلع اعطوه رضوة راحت فلوسك يا نصر تعلموا من الهلال جامعة في القانون في البطولات في كل شيء
الشرقاوي
الشرقاوي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ثقافة نادي لااكثر ولااقل ... ماتعلمو من عمهم الزعيم ..

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أحدث التعليقات

النصر العالمي
حمدالله ماقصر وان الاوان لجلب مهاجم جديد اقل سن واكثر حماس يفيد النادي وابو بكر نجم كبير يحتاح دعم وبيسد محل حمدالله
فروسي
الحمد لله والله النصر ارتاح منه ومن مشاكله حتى لو كان لاعب فنان لكن كيان النصر اكبر منه
ابراهيم
هذا من ضحايا البليهي البارك لا أحد يلومه فقراوي حالته حاله هههههه!!
ابراهيم
هذا من ضحايا البليهي البارك لا أحد يلومه فقراوي حالته حاله هههههه!!
فاضي
أبرمها من ساعه

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