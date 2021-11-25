نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشروبات يُفضل عدم الإفراط في تناولها خلال الشتاء

منذ ساعتين
1560
1
مشروبات يُفضل عدم الإفراط في تناولها خلال الشتاء

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء، عن بعض المشروبات التي تتسبب في زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، ومنها "حساء الكريمة"؛ حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى طبق ساخن من «الحساء» هروباً من برد الشتاء، فهو يجعل جسمك أكثر دفئاً، ويوفر بعض المواد الغذائية.

ويساعد حساء الكريمة، على اكتساب المزيد من الوزن، لأن الكريمة مليئة بالسعرات الحرارية، وهذا لا يعني أن تمتنع عن تناولها تماماً، لكن يمكنك تقليل الكميات التي تتناولها، كما أن تناول كوب من المشروبات الدافئة مثل القهوة والشاي خلال الشتاء يبقيانك دافئاً ونشيطاً، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن القهوة والشاي يساهمان في زيادة الوزن إذا أضفت الكثير من السكر أو اللبن كامل الدسم.

ونصح خبراء بالحد من تناول المشروبات إلى حوالي 2:3 أكواب في اليوم، واستبدال فنجان القهوة والشاي بأعشاب طبيعية مثل النعناع والينسون، أو الشاي الأخضر، أو تناول شاي أولونج، فهو غني بمضادات الأكسدة، وأيضًا له خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويسرع من عملية الأيض.

 

 

الشاي
الشتاء
زيادة الوزن
القهوة
مشروبات

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16328
منذ ساعة
زين😊

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انت الامل ~^ ياعالمي
تف على النصر وعلى كل شي يرتبط بالنصر
ابو مشعل
هههههههههه ماوقف الهلال على مباركت يقرقر على غير سنع سمعا
جنوبيه قحطانيه❣
زين😊
البليهي
ههههههههه نظرية المؤامرة
بدر البدر
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه

أخر الأخبار

نور عمرو دياب تؤكد إصابتها بـ "التوحد"
نور عمرو دياب تؤكد إصابتها بـ "التوحد"
منذ 16 دقيقة 357
وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن
وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن
منذ 37 دقيقة 1229
بالفيديو.. استشاري يكشف مؤشرات تدل على إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية
بالفيديو.. استشاري يكشف مؤشرات تدل على إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية
منذ ساعة 1255
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة
شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1249
مشروبات يُفضل عدم الإفراط في تناولها خلال الشتاء
مشروبات يُفضل عدم الإفراط في تناولها خلال الشتاء
منذ ساعتين 1560
11 ملاحظة يتحقق منها المراقبون في الجولات الميدانية
11 ملاحظة يتحقق منها المراقبون في الجولات الميدانية
منذ ساعتين 1359
القبض على قائد مركبة ومرافقه هربا من محطة بعد تعبئة الوقود بجدة
القبض على قائد مركبة ومرافقه هربا من محطة بعد تعبئة الوقود بجدة
منذ 3 ساعات 1513
"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء
"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء
منذ 3 ساعات 1486
"الصحة" تكشف متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك
"الصحة" تكشف متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك
منذ 3 ساعات 13076
بالفيديو .. عشرات اللصوص يقتحمون متجر ملابس
بالفيديو .. عشرات اللصوص يقتحمون متجر ملابس
منذ 4 ساعات 662