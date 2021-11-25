مشروبات يُفضل عدم الإفراط في تناولها خلال الشتاء

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء، عن بعض المشروبات التي تتسبب في زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، ومنها "حساء الكريمة"؛ حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى طبق ساخن من «الحساء» هروباً من برد الشتاء، فهو يجعل جسمك أكثر دفئاً، ويوفر بعض المواد الغذائية.
ويساعد حساء الكريمة، على اكتساب المزيد من الوزن، لأن الكريمة مليئة بالسعرات الحرارية، وهذا لا يعني أن تمتنع عن تناولها تماماً، لكن يمكنك تقليل الكميات التي تتناولها، كما أن تناول كوب من المشروبات الدافئة مثل القهوة والشاي خلال الشتاء يبقيانك دافئاً ونشيطاً، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن القهوة والشاي يساهمان في زيادة الوزن إذا أضفت الكثير من السكر أو اللبن كامل الدسم.
ونصح خبراء بالحد من تناول المشروبات إلى حوالي 2:3 أكواب في اليوم، واستبدال فنجان القهوة والشاي بأعشاب طبيعية مثل النعناع والينسون، أو الشاي الأخضر، أو تناول شاي أولونج، فهو غني بمضادات الأكسدة، وأيضًا له خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويسرع من عملية الأيض.