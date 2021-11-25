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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

منذ 10 ساعات
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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

برازيليا (صدى):
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه سمو وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

المملكة
البرازيل
وزير الخارجية
المجالات
الأمير فيصل بن فرحان
تطوير الشراكة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18843
منذ ساعة
شيء جميل الدجاج البرازيلي يضيء سفرنا ويعمر بيوت أصحاب مطاعم الرز البخاري مع دجاج الشواية بجانب الدجاج الأوكراني.

حلو كثير ..

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
حتى انت اعظم اعلامي بالعااااااالم كم كلمة قالت لصاحبها دعني... الله يرحم الاعلام اللي انت واشكالك منه
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إلى تعليق (ابووليد) لا تكثر الهرج يا ابو المهبل الهلالي
عبدالله
إلى تعليق (ابووليد) لا تكثر الهرج يا ابو المهبل الهلالي
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كثير من يأخذ الرجل ع قد عقلة خص النفسية منهم ولا ضاعت كثير من الأسر وتشتت الأبناء
النصر العالمي
متى فاز الهلال بأسيا توني ادري

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