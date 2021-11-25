هجوم حاد من شيرين رضا على سيدة تخلت عن كلبها بأحد الأسواق 

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية شيرين رضا هجوما لاذعا على امرأة مصرية بسبب تخليها عن كلبها الصغير الذي فقد يده، في سوق بإحدى المحافظات المصرية.
وتساءلت شيرين رضا، عما تفعله السّيدة بأولادها وعائلتها، معتبرة أن الرّحمة لا تتجزأ.
وقالت شيرين رضا:"واحدة في إسكندرية عديمة الرحمة والإنسانية راحت عند سوق السّمك ورمت الكلب بتاعها اللي ايده مقطوعة Crying face يا ترى الست دي بتعمل إيه في ولادها أو أهلها؟؟ أصل الرحمة لا تتجزأ".
وتابعت:" يا تكون رحيم علي الكل أو معندكش أي إحساس بالندم أو المسؤولية، يا ربي شوية رحمة في قلوب الناس".