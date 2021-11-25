امرأة تحمل دون علمها تحت تأثير الدجل والشعوذة

القاهرة (صدى):
أدعت سيدة مصرية أنها حملت دون علمها من دجال سبق أن لجأت إليه من أحل تنفيذ أعمال الدجل والشعوذة.
وذكرت أن الدجال أقنعها بأن هناك من عمل أصابها وأنه قادر على إزالة هذا العمل، ثم طلب منها الزواج بحجة أن ذلك سيساعد في إخراج العمل لكنها رفضت.
وتابعت أن الدجال كان يجعلها في كل مرة تخرج معه ترتدي خاتم، مشيرة إلى أنها بمجرد ارتداء الخاتم كانت تنام، وعندما تستقيظ لا تتذكر أي شئ.
وأشارت إلى أنها اكتشفت بعد ذلك أنها حامل وواجهته ففرح في البداية، لكنها رفضت أن تتزوج منه وبدأت تتهرب منه، وذلك وفقا لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”.
من جهته، أكد الدجال بأن الأخيرة هي من دعته لمنزلها وقامت بدعوته لتناول السمك وبعدها بشهر حملت، مضيفا أنه تواصل معمل التحاليل لكي يعرف مدى صدقها لكن المعمل أخبره بعدم وجود اسم السيدة لديهم مما يثبت أنها كاذبة.