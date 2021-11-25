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بالصور.. قرية تودع "طفلة" بالبكاء بعد مقتلها بطريقة مروعة

منذ 10 ساعات
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بالصور.. قرية تودع "طفلة" بالبكاء بعد مقتلها بطريقة مروعة

القاهرة (صدى):
ودعت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة المصرية، الطفلة "رضوى" التي تم قتلها بطريقة مروعة.

شيع أهالي القرية جثمان الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات وسط دموع وصرخات العديد منهم حزنا على إنهاء حياتها بالقتل والاغتصاب.

وجاء تصريح الدفن بعد إنتهاء التحقيقات بشأن مقتلها، والتي كشفت أن جارها سائق "التوك توك" هو وراء الجريمة.

وقام الجاني باستدراج الطفلة لمنزله ثم حاول الاعتداء عليها لكنها صرخت، فكتم أنفاسها ما أدى لمصرعها، ولم يكتفي بذلك بل قام أيضا باغتصابها بعد وفاتها، وفقا لـ"صدى البلد".

وباشرت الشرطة التحقيق بعد العثور على الجثة، وتمكنت من القبض على الجاني، واتخذت الإجراءات القانونية حياله

مصر
قرية
قتل
اغتصاب
البحيرة

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7782
منذ 11 دقيقة
الله يرحمها برحمته الواسعة وينتقم لها .

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أحدث التعليقات

الشرقاوي
ثقافة نادي لااكثر ولااقل ... ماتعلمو من عمهم الزعيم ..
4everx2
وش تنتظرون جزوا رقبته لعنة الله عليه الجرذ الاجرب
4everx2
اسأل الله لها الشفاء العاجل تصدقوا بالمال فله بركة عظيمه عند الله عزوجل.
4everx2
الله يرحمها برحمته الواسعة وينتقم لها .
4everx2
طبعاً كل الأحترام والتقدير للمرأة انا احترمها جداً

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