بالصور.. قرية تودع "طفلة" بالبكاء بعد مقتلها بطريقة مروعة

القاهرة (صدى):
ودعت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة المصرية، الطفلة "رضوى" التي تم قتلها بطريقة مروعة.
شيع أهالي القرية جثمان الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات وسط دموع وصرخات العديد منهم حزنا على إنهاء حياتها بالقتل والاغتصاب.
وجاء تصريح الدفن بعد إنتهاء التحقيقات بشأن مقتلها، والتي كشفت أن جارها سائق "التوك توك" هو وراء الجريمة.
وقام الجاني باستدراج الطفلة لمنزله ثم حاول الاعتداء عليها لكنها صرخت، فكتم أنفاسها ما أدى لمصرعها، ولم يكتفي بذلك بل قام أيضا باغتصابها بعد وفاتها، وفقا لـ"صدى البلد".
وباشرت الشرطة التحقيق بعد العثور على الجثة، وتمكنت من القبض على الجاني، واتخذت الإجراءات القانونية حياله