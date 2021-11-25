استقالة 3 قاضيات تفضح تدخلات السياسيين اللبنانيين

بيروت (صدى):
كشفت استقالة 3 قاضيات من مناصبهنّ تدخلات السياسيين في عمل القضاء اللبناني.
وقدمت السيدات استقالتهن احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأكد مصدر قضائي أن الاستقالة جاء أيضا احتجاجا على التشكيك في القرارات التي تصدر عن القضاة والمحاكم في معظم الملفات ومنها انفجار المرفأ.
وأكد المصدر القضائي رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس