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استقالة 3 قاضيات تفضح تدخلات السياسيين اللبنانيين

منذ ساعة
1294
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استقالة 3 قاضيات تفضح تدخلات السياسيين اللبنانيين

بيروت (صدى):
كشفت استقالة 3 قاضيات من مناصبهنّ تدخلات السياسيين في عمل القضاء اللبناني.

وقدمت السيدات استقالتهن احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر قضائي أن الاستقالة جاء أيضا احتجاجا على التشكيك في القرارات التي تصدر عن القضاة والمحاكم في معظم الملفات ومنها انفجار المرفأ.

وأكد المصدر القضائي رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس

لبنان
المحاكم
القضاة
قاضيات
مرفأ بيروت

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10716
منذ 36 دقيقة
الله يعين الللبنانيين امنية يا رب تجئ شوطة كرونا تريحنا منهم و كل فاسد في لبنان

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أحدث التعليقات

Hassan
بطوله ضعيفه ليش ما أخذها فريقك العالميه صعبه قويه
ابرا
والله. من سنتين. وهذا القذر لاعب في قرارات النادي لكن اللوم. على الاداره الفاشله. سمحت لهذا البربري بالتعالي والفوقيه
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
يا زائر من فين جبت هذا الشرط لم يذكر في الخبر
محمدعبدالرحمن من السودان
انا كونتا بحب النصر سعودي ولكن ثلاثة نجوم كبار غادرو الفريق نورالدين مرابط والبرازيلي بتروس والان عبدالرزاق حمدالله اها

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