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حمو بيكا يفتح النار على فنان شهير:"ليه شايفنا زبالة"

منذ 56 دقيقة
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حمو بيكا يفتح النار على فنان شهير:"ليه شايفنا زبالة"

القاهرة (صدى):
شن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، الفنان المصري تامر عبد المنعم بعد تصريحات الأخير عنه  في الصالون الثقافي بقصر السينما بحضور الفنان هاني شاكر.

وقال حمو بيكا: "طالع ماسك المايك، المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه المنصة، متقولش مسرح أنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وحامل الهوية المصرية، أنا مصري وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي".

وتابعت: "كنت فين لما نزلت أنا وجمهوري يوم عيد أكتوبر وعملنا احتفالية في الميادين المختلفة، هو انتو ليه بتتنمروا علينا، ليه بتعاملونا كأننا حشرة ليه شايفنا زبالة لا إحنا ولاد ناس ومتربيين وعاملين ندوة كبيرة متستهزأش بيا".

 

هاني شاكر
ندوة
الغناء
حمو بيكا
تامر عبدالمنعم

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10716
منذ 40 دقيقة
معاه حق زودها هاني شاكر و اللي علي شاكلتة فقد اصبح غير محبوب او مطلوب لإحياء الحفلات حتي اجرة اقل من اصغر مطرب مهرجانات و لن تفرض علي الجماهير ماذا تسمع
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10716
منذ 40 دقيقة
معاه حق زودها هاني شاكر و اللي علي شاكلتة فقد اصبح غير محبوب او مطلوب لإحياء الحفلات حتي اجرة اقل من اصغر مطرب مهرجانات و لن تفرض علي الجماهير ماذا تسمع

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أحدث التعليقات

Hassan
بطوله ضعيفه ليش ما أخذها فريقك العالميه صعبه قويه
ابرا
والله. من سنتين. وهذا القذر لاعب في قرارات النادي لكن اللوم. على الاداره الفاشله. سمحت لهذا البربري بالتعالي والفوقيه
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
يا زائر من فين جبت هذا الشرط لم يذكر في الخبر
محمدعبدالرحمن من السودان
انا كونتا بحب النصر سعودي ولكن ثلاثة نجوم كبار غادرو الفريق نورالدين مرابط والبرازيلي بتروس والان عبدالرزاق حمدالله اها

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