بالفيديو .. مختص نفسي للمتزوجات : خدي زوجك على قد عقله

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري أول الطب النفسي، أسامة النعيمي، إن على المرأة أن تتعامل مع زوجها على حسب عقليته، مؤكدًا أن استئذان المرأة لزوجها عن الخروج يحسن العلاقة بينهما.
وأكد أن معارضة الزوج ستكون مضرة على الزوجة إذا كان ذلك يستنقص من رجولة الرجل ويدفعه للبحث عن شئ أخرى، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تكون المرأة تعمل في مكان حساس مثل توزيع اللقاحات مثلا وتتصل بزوجها لكي تخبره أنها ستتأخر ساعتين، لذا على الرجل أن يقدر حساسية الوظيفة التي تعمل بها زوجته.
ولفت إلى أن العلاقة التبادلية بين الزوج وزوجته يمنح الطرفين الحق في استئذان بعضهما البعض أو إخبار بعضهما البعض بتحركاتهما لكن في العمل أمر آخر لكون أن المدير سيخصم من راتبها إذا لم تلتزم بعملها من أجل الزوج، و"الخصم حينها ما يرحم"
وأكد أن المرأة أذكى من الرجل، وقيامها بعدة مسؤوليات في المنزل بما فيها الإنفاق عليه من عملها يعد من دليل على قوتها وذكاءها.
وأضاف أن تقديم المرأة تنازلات دليل قوة وليس ضعف، وإساءة استخدام هذه التنازلات من قبل الرجل يحولها لمشكلة وتكيفها مع تلك الإساءة يجعلها عادة.