نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مختص نفسي للمتزوجات : خدي زوجك على قد عقله

منذ 22 دقيقة
1170
1
بالفيديو .. مختص نفسي للمتزوجات : خدي زوجك على قد عقله

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري أول الطب النفسي، أسامة النعيمي، إن على المرأة أن تتعامل مع زوجها على حسب عقليته، مؤكدًا أن استئذان المرأة لزوجها عن الخروج يحسن العلاقة بينهما.

وأكد أن معارضة الزوج ستكون مضرة على الزوجة إذا كان ذلك يستنقص من رجولة الرجل ويدفعه للبحث عن شئ أخرى، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تكون المرأة تعمل في مكان حساس مثل توزيع اللقاحات مثلا وتتصل بزوجها لكي تخبره أنها ستتأخر ساعتين، لذا على الرجل أن يقدر حساسية الوظيفة التي تعمل بها زوجته.

ولفت إلى أن العلاقة التبادلية بين الزوج وزوجته يمنح الطرفين الحق في استئذان بعضهما البعض أو إخبار بعضهما البعض بتحركاتهما لكن في العمل أمر آخر لكون أن المدير سيخصم من راتبها إذا لم تلتزم بعملها من أجل الزوج، و"الخصم حينها ما يرحم"

وأكد أن المرأة أذكى من الرجل، وقيامها بعدة مسؤوليات في المنزل بما فيها الإنفاق عليه من عملها يعد من دليل على قوتها وذكاءها.

وأضاف أن تقديم المرأة تنازلات دليل قوة وليس ضعف، وإساءة استخدام هذه التنازلات من قبل الرجل يحولها لمشكلة وتكيفها مع تلك الإساءة يجعلها عادة.

وظيفة
استشاري
اللقاحات
الطب النفسي
استشاري أول الطب النفسي

التعليقات

ريو دي جانيرو
ريو دي جانيرو عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
الله يرفع عنك بس يالمختص النفسي ويكملك بعقلك ناس عقولها فاصله وتنكر في كل شيء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جامل الناس ولا أسكت
يستاهلون النساء كل شيء فهن متفوقات على الرجال في كل المجالات في السنوات القليله الماضية ونتمنى لهن كل التوفيق في حياتهن النساء زينة الحياة...
عبدالله
وش السالفة يا اهل جيزان مع الحشيش؟
بلسم الروح
😂😂😂😂
عبدالله
كل شيء إلا الخيانة نسأل الله السلامة منها
ريو دي جانيرو
الله يرفع عنك بس يالمختص النفسي ويكملك بعقلك ناس عقولها فاصله وتنكر في كل شيء

أخر الأخبار

إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم
إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم
منذ 9 دقائق 1026
وظائف شاغرة في المدينة الطبية بجامعة القصيم
وظائف شاغرة في المدينة الطبية بجامعة القصيم
منذ 14 دقيقة 1079
بالفيديو .. مختص نفسي للمتزوجات : خدي زوجك على قد عقله
بالفيديو .. مختص نفسي للمتزوجات : خدي زوجك على قد عقله
منذ 22 دقيقة 1170
رجل يهدي زوجته منزل نسخة طبق الأصل من تاج محل الشهير
رجل يهدي زوجته منزل نسخة طبق الأصل من تاج محل الشهير
منذ 29 دقيقة 277
بالفيديو.. مختص يوضح أسباب عدم وجود وظائف كافية للشباب ويضع حلولا لها
بالفيديو.. مختص يوضح أسباب عدم وجود وظائف كافية للشباب ويضع حلولا لها
منذ 33 دقيقة 1250
حسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي المصري مع حمدالله 
حسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي المصري مع حمدالله 
منذ 41 دقيقة 1450
سر غياب العابد عن مواجهة الشباب والرائد 
سر غياب العابد عن مواجهة الشباب والرائد 
منذ 52 دقيقة 1342
صيدلانية تتحدث عن المضادات الحيوية والهدف من استخدامها "فيديو"
صيدلانية تتحدث عن المضادات الحيوية والهدف من استخدامها "فيديو"
منذ 59 دقيقة 1320
بالفيديو.. مختص بالتثقيف الصحي يوضح المخالفات الصحية بشأن المرضى
بالفيديو.. مختص بالتثقيف الصحي يوضح المخالفات الصحية بشأن المرضى
منذ ساعة 1137
بالفيديو.. شاب يقطع أصابعه ويشق لسانه ليشبه الكائنات الفضائية
بالفيديو.. شاب يقطع أصابعه ويشق لسانه ليشبه الكائنات الفضائية
منذ ساعة 383