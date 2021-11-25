بالفيديو.. مختص يوضح أسباب عدم وجود وظائف كافية للشباب ويضع حلولا لها

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور مرزوق بن تنباك أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك سعود، سبب عدم وجود وظائف كافية للشباب والذي يكمن في كثرة الخريجين وتحول التعيينات على المراتب الوظيفية إلى العقود.
وتابع، طالب العمل أصبح يتوجه إلى القطاع الخاص حيث إن القطاع العام أصبح يشكل شركات توظيف بنظام العقود، لافتا إلى أن الذين يتقدمون لهذه الوظائف يتركون العمل في أي وقت.
وأكد أنه لا يوجد انضباط بشأن، "من الذي يستحق هذه الوظيفة حسب شهاداته ومؤهلاته وتخصصه حيث صار هناك حالة من الخلط".
وأشار إلى أنه لابد من العامل أن يشعر بالإنتماء والشغف تجاه الجهه التي توظفه ويعمل لديها مؤكدا على أن هذا يزيد من الإنتاج سواء في القطاع الخاص أو العام.
وأكد على ضرورة تبادل الخبرات بين الأفراد والجهات عن طريق التنسيق الدقيق بينهم، فلا يترك الأفراد القدامى العمل إلا بعد ما ينقل خبراتهم إلى الأفراد الجدد، فلابد من الاستفاده منهم قدر الإمكان.