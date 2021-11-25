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بالفيديو.. مختص يوضح أسباب عدم وجود وظائف كافية للشباب ويضع حلولا لها

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مختص يوضح أسباب عدم وجود وظائف كافية للشباب ويضع حلولا لها

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور مرزوق بن تنباك أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك سعود، سبب عدم وجود وظائف كافية للشباب والذي يكمن في كثرة الخريجين وتحول التعيينات على المراتب الوظيفية إلى العقود.

وتابع، طالب العمل أصبح يتوجه إلى القطاع الخاص حيث إن القطاع العام أصبح يشكل شركات توظيف بنظام العقود، لافتا إلى أن الذين يتقدمون لهذه الوظائف يتركون العمل في أي وقت.

وأكد أنه لا يوجد انضباط بشأن، "من الذي يستحق هذه الوظيفة حسب شهاداته ومؤهلاته وتخصصه حيث صار هناك حالة من الخلط".

وأشار إلى أنه لابد من العامل أن يشعر بالإنتماء والشغف تجاه الجهه التي توظفه ويعمل لديها مؤكدا على أن هذا يزيد من الإنتاج سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأكد على ضرورة تبادل الخبرات بين الأفراد والجهات عن طريق التنسيق الدقيق بينهم، فلا يترك الأفراد القدامى العمل إلا بعد ما ينقل خبراتهم إلى الأفراد الجدد، فلابد من الاستفاده منهم قدر الإمكان.

 

وظائف
التوظيف
مرزوق بن تنباك
التنظيم المؤسسي
عقود التعيينات

التعليقات

دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 60
منذ 42 دقيقة
دكتور أدب ونقد
الشايب يتفلسف. عن البطالة والخريجين ومخرجات التعليم
والقناة فاشلة حشو وغباء مركب

المتسبب بالمصيبة والكارثة البطالة
وزارة العمل ووزارة التعليم أسوء وزارتين ام النكبات

المتخصص بالجواب
مستشار موارد بشرية
علم الإجتماع
المستشار والباحث القانوني
والمستشار الاقتصادي والمالي القانوني.


دكتور أدب ونقد 😭😭

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أحدث التعليقات

مسافات
طبيب يداوي الناس وهوعليل تاليف علشان تجعل من نفسها مصلحة اجتماعية المهم تطلع !!
مسافات
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم والله ما احد درى عنك !!
مسافات
تستاهل مادام هي ترددت عليه
صراحه
مريض ابو سطحه
صراحه
فقراوي مريض

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