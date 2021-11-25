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صيدلانية تتحدث عن المضادات الحيوية والهدف من استخدامها "فيديو"

منذ 59 دقيقة
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صيدلانية تتحدث عن المضادات الحيوية والهدف من استخدامها "فيديو"

الرياض (صدى):
روت الصيدلانية أماني آل عصيمة، قصة ظهور المضادات الحيوية، محذر من مساوئ الاستخدام غير المقنن لها.

وقالت أماني آل عصيمة خلال لقاء ببرنامج سيدتي، إن المضادات الحيوية ساهمت في حفظ البشرية ولكن البشر حملوها أكثر من طاقتها.

وأشارت إلى أن المضاد الحيوي في السابق كان عبارة عن مركب كيميائي مستخرج من كان حي لقتل كائن حي آخر دقيق "البكتيريا" فهو يستخدم لمحاربة البكتيريا.

ولفتت إلى أن طريقة عمل المضاد الحيوي مختلفة من خلال قتل البكتيريا، موضحة أنه في عام 2050 سيكون عدد الوفيات من البكتيريا أكثر من الحالات الناتجة عن السرطان.

السرطان
المضادات الحيوية
البكتيريا
أماني آل عصيمة

التعليقات

ريو دي جانيرو
ريو دي جانيرو عدد التعليقات : 1
منذ 19 دقيقة
مذيعات برنامج سيدتي يتجسسن على جوالي كل شيء مكتوب فيه خليجي أو الخليج من قنوات أو غيره كله تجسس في تجسس وحشر ومضايقات الله يهديهن بس مصيرهن يعقلن

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أحدث التعليقات

جامل الناس ولا أسكت
يستاهلون النساء كل شيء فهن متفوقات على الرجال في كل المجالات في السنوات القليله الماضية ونتمنى لهن كل التوفيق في حياتهن النساء زينة الحياة...
عبدالله
وش السالفة يا اهل جيزان مع الحشيش؟
بلسم الروح
😂😂😂😂
عبدالله
كل شيء إلا الخيانة نسأل الله السلامة منها
ريو دي جانيرو
الله يرفع عنك بس يالمختص النفسي ويكملك بعقلك ناس عقولها فاصله وتنكر في كل شيء

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