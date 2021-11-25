صيدلانية تتحدث عن المضادات الحيوية والهدف من استخدامها "فيديو"

الرياض (صدى):
روت الصيدلانية أماني آل عصيمة، قصة ظهور المضادات الحيوية، محذر من مساوئ الاستخدام غير المقنن لها.
وقالت أماني آل عصيمة خلال لقاء ببرنامج سيدتي، إن المضادات الحيوية ساهمت في حفظ البشرية ولكن البشر حملوها أكثر من طاقتها.
وأشارت إلى أن المضاد الحيوي في السابق كان عبارة عن مركب كيميائي مستخرج من كان حي لقتل كائن حي آخر دقيق "البكتيريا" فهو يستخدم لمحاربة البكتيريا.
ولفتت إلى أن طريقة عمل المضاد الحيوي مختلفة من خلال قتل البكتيريا، موضحة أنه في عام 2050 سيكون عدد الوفيات من البكتيريا أكثر من الحالات الناتجة عن السرطان.