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بالفيديو.. شاب يقطع أصابعه ويشق لسانه ليشبه الكائنات الفضائية

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. شاب يقطع أصابعه ويشق لسانه ليشبه الكائنات الفضائية

باريس (صدى):
أثار شاب فرنسي حالة واسعة من الجدل والغرابة إثر خضوعه لعدد من العمليات الجراحية ليحول شكله إلى كائن فضائي فقام بتشويه ملامح وجهه وقطع أصابعه.

وقام أنتوني لوفريدو، البالغ من العمر 33 عامًا، بتغطية جسده ووجهه كاملا بالوشم ليبدو وكأنه كائن فضائي حقيقي.

ونشر أنتوني عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور تظهر شكله بعد خضوعه للعمليات الجراحية,حيث أنه خضع سابقا لعمليه أزال من خلالها أذنيه وشق لسانه إلى قسمين باستخدام المشرط.

وأثار الشاب ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية قطعه لأصابعه، فعلق أحد المغردين المعجبين به: "مزعج ورائع في نفس الوقت. لا أعتقد أنني يمكن أن أفعل ذلك"،وآخر انتقده قائلا: "عدم احترام صارخ، 100% سيندم هذا الشخص في نهاية المطاف".

 

عملية جراحية
كائن فضائي
أنتوني لوفريدو
قطع أصابعه

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2032
منذ 31 دقيقة
{ولآمرنهم فليغيرون خلق الله}

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أحدث التعليقات

البليهي
ههههههههه نظرية المؤامرة
بدر البدر
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه
بلبل البحر
رزق التمساح ساقه الله له
بلبل البحر
{ولآمرنهم فليغيرون خلق الله}
إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين

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