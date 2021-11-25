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صادت زوجها يخونها

منذ ساعتين
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1

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 630
منذ 11 دقيقة
كل شيء إلا الخيانة
نسأل الله السلامة منها

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أحدث التعليقات

جامل الناس ولا أسكت
يستاهلون النساء كل شيء فهن متفوقات على الرجال في كل المجالات في السنوات القليله الماضية ونتمنى لهن كل التوفيق في حياتهن النساء زينة الحياة...
عبدالله
وش السالفة يا اهل جيزان مع الحشيش؟
بلسم الروح
😂😂😂😂
عبدالله
كل شيء إلا الخيانة نسأل الله السلامة منها
ريو دي جانيرو
الله يرفع عنك بس يالمختص النفسي ويكملك بعقلك ناس عقولها فاصله وتنكر في كل شيء

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