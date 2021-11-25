"المريسل ": 70% من مشاكل النصر بسبب حمدالله

ماجد محمد (صدى):
ذكر عبدالعزيز المريسل الناقد الرياضي، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من أهم أسباب عدم استقرار نادي النصر.
وتابع، حيث أن غرفة الملابس أصبحت مليئة بالمشاكل بسببه، لافتا إلى أن 70% من مشاكل الفريق هو السبب فيها.
وأضاف المريسل :" أن حمد الله ومانو اتفقوا على لعب شوط و جزء من الشوط الثاني بمباراة ضمك، وبعد استبداله تفاجئوا أنه غاضب من التبديل رغم أنهم متفقين على ذلك ".
وتابع، وبعد التدريبات كان حمدالله يردد قائلا أنه يرغب في الانتقال "للفريق الفلاني" ووصفه بأنه عشقه وكان يطلب من الادارة السماح له بالخروج مجاناً.
ويجدر بالذكر أن نادي النصر، كان قد فسخ عقد نجمه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب قانونية وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.