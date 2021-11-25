محمد البكيري : " حجازي" نمبر وان لا يشبه أحد ولا أحد يشبهه

طلال الغامدي (صدى):
ذكر محمد البكيري الصحفي الرياضي، أن افضل دفاع في الدوري يتمثل في نادي الاتحاد بقيادة الأسطورة حجازي
وأشار إلى أن منظومة الدفاع والفريق تحسنت بشكل كبير وواضح في الفريق بقدوم الفرعون المصري قائلا " كم لم يفعل قدوم أي محترف في مركزه. بالأرقام. وشهادة النقاد" .
وتابع، الحاجز حجازي هو قائد مؤثر ومقاتل مؤكدا على أنه لايشبه أحدا ولا يوجد أحدا يشبهه واصفا إياه بنمبر وان، "رقم واحد".
وفي سياق آخر، ذكر عبده عطيف ترتيب أفضل مدافعي الدوري بالنسبه له ليكون، ايغور ثم جانغ ثم شافعي واخيرا يأتي أحمد حجازي.