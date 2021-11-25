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محمد البكيري : " حجازي" نمبر وان لا يشبه أحد ولا أحد يشبهه

منذ 3 ساعات
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محمد البكيري : " حجازي" نمبر وان لا يشبه أحد ولا أحد يشبهه

طلال الغامدي (صدى):
ذكر محمد البكيري الصحفي الرياضي، أن افضل دفاع في الدوري يتمثل في نادي الاتحاد بقيادة الأسطورة حجازي

وأشار إلى أن منظومة الدفاع والفريق تحسنت بشكل كبير وواضح في الفريق بقدوم الفرعون المصري قائلا " كم لم يفعل قدوم أي محترف في مركزه. بالأرقام. وشهادة النقاد" .

وتابع، الحاجز حجازي هو قائد مؤثر ومقاتل مؤكدا على أنه لايشبه أحدا ولا يوجد أحدا يشبهه واصفا إياه بنمبر وان، "رقم واحد".

وفي سياق آخر، ذكر عبده عطيف ترتيب أفضل مدافعي الدوري بالنسبه له ليكون، ايغور ثم جانغ ثم شافعي واخيرا يأتي أحمد حجازي.

 

الاتحاد
محمد البكيري
عبده عطيف
حجازي
رقم واحد
افضل دفاع
افضل مدافعين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3131
منذ 46 دقيقة
وانت مشبهك على خالتي قماشة

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أحدث التعليقات

وحش شاشه
النصر الكيان غني عنك يانكبه وترا كلها كوره وش شغل الورعنه هلال احسن من نصر ههههههههههه
أبو سيف
طاح في الفخ العرفج مسوي عامل معرفة ومثقف وقارئ جيد وطالع على الهواء بهذا الإنجاز العظيم إللي عطاك الحجر حشم نفسه
أبو سيف
طاح في الفخ العرفج مسوي عامل معرفة ومثقف وقارئ جيد وطالع على الهواء بهذا الإنجاز العظيم إللي عطاك الحجر حشم نفسه
ع. س. ع
طيب يا ابو بدر خرقة،، النصر مصروف علية اثنين مليار وفاشل ما سمعنا نهاقك الا الحين فأنهق كما تشاء ما احد دور عليك،، الآسيوية...
ع. س. ع
وانت مشبهك على خالتي قماشة

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