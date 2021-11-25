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تغريم سيدة 50 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية

منذ ساعة
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تغريم سيدة 50 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية

الرياض (صدى):
​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بشأن إدانة سيدة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الأمانة أنه تم إدانة السيدة بسبب مخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "المشورة" على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أن قرارها تضمن فرض غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف ريال، مؤكدة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي:

هنــــا

 

السوق المالية
سيدة
منازعات الأوراق المالية
السوق
نظام السوق المالية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
طيب واللي منزل شركة للاكتتاب وسعرها نازل عن الاكتتاب وش عقوبته وين نزاهة عنهم او سوق الاسهم فوق قوة نزاهة
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
طيب واللي منزل شركة للاكتتاب وسعرها نازل عن الاكتتاب وش عقوبته وين نزاهة عنهم او سوق الاسهم فوق قوة نزاهة

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أحدث التعليقات

ماهر
ماندري عنهم وش ناوين على الموظفين هم الحين الهم الوحيد عندهم كيف يتخلصون من الموظفين بأي طريقة
انشر ي …
نعم نحن كذالك … شيخ طلع من صلبه رجال اولاد شيوخ وانتم طوابيق طلعت من ظهر بربري …
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
faeiz
حسبنا الله ونعم الوكيل

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