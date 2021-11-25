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ضبط مواطن بحوزته 50 كيلوجرام من الحشيش في جازان "فيديو"
منذ 3 ساعات
1377
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جازان (صدى):
تمكنت دوريات الإدارية العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من ضبط 50 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبة كان يستقلها.
وجري إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهات الاختصاص.
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جازان
مركبة
منطقة جازان
حشيش
دوريات الإدارية العامة للمجاهدين
التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 630
منذ 12 دقيقة
وش السالفة يا اهل جيزان مع الحشيش؟
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