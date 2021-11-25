تمساح يهاجم سائح اعتقد أنه تمثال

مانيلا (صدى):
هاجم تمساح مفترس سائح في الفلبين بعد أن أعتقد السائح أن هذا التمساح ليس حقيقيا وأنه مجرد تمثال ليلتقط بجواره صور السيلفي.
وقال السائح "نيهيمياس شيبادا" إن الحادث المروع الذي تعرض له حدث عندما زار مدينة ملاهي أمايا فيو في عيد ميلاده بمدينة كاجايان دي أورو.
وكان يلتقط صورا سيلفي بجوار التمساح الموضوع ببركة مياه، حيث اعتقد أنه مجرد تمثال بلاستيكي موضوع في المسبح، ليتضح بعد ذلك انه تمساح حقيقي.
وسحب التمساح السائح من يده اثناء التقاطه الصور السيلفي بجوارة، ليسقطه في مياه البركة ويواصل افتراسه.