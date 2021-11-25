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تمساح يهاجم سائح اعتقد أنه تمثال

منذ 11 ساعة
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تمساح يهاجم سائح اعتقد أنه تمثال

مانيلا (صدى):

هاجم تمساح مفترس سائح في الفلبين بعد أن أعتقد السائح أن هذا التمساح ليس حقيقيا وأنه مجرد تمثال ليلتقط بجواره صور السيلفي.

وقال السائح "نيهيمياس شيبادا" إن الحادث المروع الذي تعرض له حدث عندما زار مدينة ملاهي أمايا فيو في عيد ميلاده بمدينة كاجايان دي أورو.

وكان يلتقط صورا سيلفي بجوار التمساح الموضوع ببركة مياه، حيث اعتقد أنه مجرد تمثال بلاستيكي موضوع في المسبح، ليتضح بعد ذلك انه تمساح حقيقي.

وسحب التمساح السائح من يده اثناء التقاطه الصور السيلفي بجوارة، ليسقطه في مياه البركة ويواصل افتراسه.

الفلبين
تمساحٌ
تمثالـ سائح
تمساح مفترس

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2032
منذ 27 دقيقة
رزق التمساح ساقه الله له

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أحدث التعليقات

البليهي
ههههههههه نظرية المؤامرة
بدر البدر
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه
بلبل البحر
رزق التمساح ساقه الله له
بلبل البحر
{ولآمرنهم فليغيرون خلق الله}
إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين

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