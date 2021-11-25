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غياب ثلاث عناصر أساسية في الأهلي عن مواجهة النصر

منذ 17 ساعة
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غياب ثلاث عناصر أساسية في الأهلي عن مواجهة النصر

ماجد محمد (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن غياب ثلاث عناصر أساسية في الأهلي، عن مواجهة الفريق أمام النصر.

وذكرت المصادر أن في مقدمتهم السوري عمر السومة مهاجم الفريق، والذي خرج من مباراة أبها الأخيرة في الدوري مصابا، حيث يعمل المدير الفني على تجهيز هيثم عسيري مهاجم الفريق، حتى يحل بديلا للنجم السوري.

وأشارت المصادر إلى غياب دانكلير مدافع الفريق أيضا، الذي حصل على كارت أحمر أمام أبها، للإيقاف عن لقاء النصر، في حين خرج الكرواتي فيليب براداريتش لاعب الوسط من حسابات هاسي، بعد إصابته أيضا أمام أبها.

ومن المقرر أن يعتمد المدرب الألباني على محمد خبراني في الدفاع بديلا لدانكلير، ونوح الموسى في الوسط ليحل مكان برادريتش.

النصر
الأهلي
عمر السومة
النصر والأهلي

التعليقات

حسن السفياني
حسن السفياني عدد التعليقات : 4
منذ 49 دقيقة
ليت نرجع للخلف قليل اشعرونا الاعبين بعودة الروح وهي مصدرالفوز بعدالتوقف بانت عودة الروح الانهزامية وهذا مايجب معرفة اسبابة خلف اسوارالنادي هناك شي غريب يامن تحبون الأهلي

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أحدث التعليقات

الشرقاوي
ثقافة نادي لااكثر ولااقل ... ماتعلمو من عمهم الزعيم ..
4everx2
وش تنتظرون جزوا رقبته لعنة الله عليه الجرذ الاجرب
4everx2
اسأل الله لها الشفاء العاجل تصدقوا بالمال فله بركة عظيمه عند الله عزوجل.
4everx2
الله يرحمها برحمته الواسعة وينتقم لها .
4everx2
طبعاً كل الأحترام والتقدير للمرأة انا احترمها جداً

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