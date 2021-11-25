غياب ثلاث عناصر أساسية في الأهلي عن مواجهة النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن غياب ثلاث عناصر أساسية في الأهلي، عن مواجهة الفريق أمام النصر.
وذكرت المصادر أن في مقدمتهم السوري عمر السومة مهاجم الفريق، والذي خرج من مباراة أبها الأخيرة في الدوري مصابا، حيث يعمل المدير الفني على تجهيز هيثم عسيري مهاجم الفريق، حتى يحل بديلا للنجم السوري.
وأشارت المصادر إلى غياب دانكلير مدافع الفريق أيضا، الذي حصل على كارت أحمر أمام أبها، للإيقاف عن لقاء النصر، في حين خرج الكرواتي فيليب براداريتش لاعب الوسط من حسابات هاسي، بعد إصابته أيضا أمام أبها.
ومن المقرر أن يعتمد المدرب الألباني على محمد خبراني في الدفاع بديلا لدانكلير، ونوح الموسى في الوسط ليحل مكان برادريتش.