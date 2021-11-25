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سيدة تهرب في اللحظات الاخيرة من سائق مخمور
منذ ساعة
612
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10710
منذ 54 دقيقة
ربنا سلمها
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أحدث التعليقات
dsfkfj
شيء خارج عن رغبة الشعب يجب أن لا يحدث غالبية سكان كوريا الجنوبية بوذيين ويجب إحترام ديانتهم وجميع الديانات الغير سماوية كذلك يجب إحترام...
صريح
تتوقون عشانه كان مدرب للنصر وسمعة النصر مااااااش ؟؟
رااايق
انتوا الأثنين ما عندكم سالفة **؟!!
خالد
هذا احد دافع له وطالب منه يسوي مشكله مع النادي ويتحمل تكلفة العقد الباقيه ..لكن كونه يقول اتصدق علي النصر هذي اهانه للنادي يعاقب...
هموس
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