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"استشاري" يوضح أضرار الاستخدام المستمر للسماعات على الأذن

منذ 10 ساعات
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"استشاري" يوضح أضرار الاستخدام المستمر للسماعات على الأذن

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور فيصل الصائغ، استشاري أنف وأذن وحنجرة، عن أسباب بعض السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في إيذاء السمع وتدميره تدريجيًا دون أن يشعر.

وأكد "الصائغ" أن هناك ممارسات كتيرة خاطئة تؤذي السمع منها التعرض للأصوات العالية والضجيج؛ لذا يجب تجنب التعرض للضوصاء بشكل خاطئ أو لفترة طويلة، بحسب "صباح السعودية".

وعن أضرار استخدام السماعات بشكل مستمر، أضاف: "السماعات من الممكن أن تؤثر على السمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالصوت العالي في السماعة قد يؤذي الشعيرات السمعية وهناك طريقة غير مباشرة وهو أن الاستخدام المطول للسماعة يؤدي إلى زيادة إفراز وتكوين الشمع والالتهابات ".

وتطرق فيصل الصائغ أيضًا للحديث عن كيفية تنظيف الأذن، وتابع: "هناك العديد من الأشخاص يفضلون استخدام الأعواد القطنية لتنظيف الأذن وكأطباء أنف وأذن لا ننصح بيها ابدًا وقد يصل الأمر بسببها إلى إيذاء الطبلة لذلك يفضل دائمًا الذهاب إلى الطبيب المختص".

السلوكيات الخاطئة
الالتهابات
أنف وأذن
إيذاء السمع
تنظيف الأذن
تكوين الشمع

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83788
منذ ساعة
اكيد

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أحدث التعليقات

مسافات
طبيب يداوي الناس وهوعليل تاليف علشان تجعل من نفسها مصلحة اجتماعية المهم تطلع !!
مسافات
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم والله ما احد درى عنك !!
مسافات
تستاهل مادام هي ترددت عليه
صراحه
مريض ابو سطحه
صراحه
فقراوي مريض

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