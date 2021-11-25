"استشاري" يوضح أضرار الاستخدام المستمر للسماعات على الأذن

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور فيصل الصائغ، استشاري أنف وأذن وحنجرة، عن أسباب بعض السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في إيذاء السمع وتدميره تدريجيًا دون أن يشعر.
وأكد "الصائغ" أن هناك ممارسات كتيرة خاطئة تؤذي السمع منها التعرض للأصوات العالية والضجيج؛ لذا يجب تجنب التعرض للضوصاء بشكل خاطئ أو لفترة طويلة، بحسب "صباح السعودية".
وعن أضرار استخدام السماعات بشكل مستمر، أضاف: "السماعات من الممكن أن تؤثر على السمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالصوت العالي في السماعة قد يؤذي الشعيرات السمعية وهناك طريقة غير مباشرة وهو أن الاستخدام المطول للسماعة يؤدي إلى زيادة إفراز وتكوين الشمع والالتهابات ".
وتطرق فيصل الصائغ أيضًا للحديث عن كيفية تنظيف الأذن، وتابع: "هناك العديد من الأشخاص يفضلون استخدام الأعواد القطنية لتنظيف الأذن وكأطباء أنف وأذن لا ننصح بيها ابدًا وقد يصل الأمر بسببها إلى إيذاء الطبلة لذلك يفضل دائمًا الذهاب إلى الطبيب المختص".