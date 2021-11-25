مروة راتب عقب وصولها للكويت: أنا أجمل النساء وأشدهن فتنة

دمشق (صدى):
أثارت الفاشينيستا والفنانة السورية مروة راتب، سخرية المتابعين بعد إعلانها أنها أجمل وأقوى النساء عقب وصولها الكويت.
وظهرت "مروة" في مقطع فيديو لها أعلنت فيه عن وصولها إلى الكويت قائلة: "منو يايينا أكيد أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة مروة راتب جايتلنا الكويت“.
وأضافت من أمام أبراج الكويت: "أقوى انفلونسر وأقوى فاشينيستا .. مسيكم بالخير أهل الكويت الطيبين من أبراج الكويت تحديدا".
يُذكر أن سفر مروة راتب إلى الكويت جاء للإعلان عن مطعم يقدم وجبات ”برغر“، مؤكدة أن جودة المطعم تستحق السفر من دولة إلى دولة، وفق تعبيرها.