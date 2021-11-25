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مروة راتب عقب وصولها للكويت: أنا أجمل النساء وأشدهن فتنة

منذ ساعة
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مروة راتب عقب وصولها للكويت: أنا أجمل النساء وأشدهن فتنة

دمشق (صدى):
أثارت الفاشينيستا والفنانة السورية مروة راتب، سخرية المتابعين بعد إعلانها أنها أجمل وأقوى النساء عقب وصولها الكويت.

وظهرت "مروة" في مقطع فيديو لها أعلنت فيه عن وصولها إلى الكويت قائلة: "منو يايينا أكيد أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة مروة راتب جايتلنا الكويت“.

وأضافت من أمام أبراج الكويت: "أقوى انفلونسر وأقوى فاشينيستا .. مسيكم بالخير أهل الكويت الطيبين من أبراج الكويت تحديدا".

يُذكر أن سفر مروة راتب إلى الكويت جاء للإعلان عن مطعم يقدم وجبات ”برغر“، مؤكدة أن جودة المطعم تستحق السفر من دولة إلى دولة، وفق تعبيرها.

الكويت
السفر
الوجبات
أبراج الكويت
مروة راتب
أجمل النساء

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10710
منذ ساعة
ما عندك مراية تشوفي نفسك بشعة و براطمك براطم جمل و البركة في عمليات التجميل
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 594
منذ ساعة
ذكرتني بالجمس المخصر والي مايعرف الجمس المخصر يبحث عنه بقوقل
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 159
منذ ساعة
تمدح نفسها ما هي غريبة حتى لو بالغت .. لكن مين يسوي عندها إعلان ؟؟؟ يعني ما فيه مشاهير في الكويت أحسن منها وتقديمهم لأنفسهم في احترام للمتابعين .. الله يبارك لها في هذه الأرزاق .. نسأل الله من فضله ..

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أحدث التعليقات

dsfkfj
شيء خارج عن رغبة الشعب يجب أن لا يحدث غالبية سكان كوريا الجنوبية بوذيين ويجب إحترام ديانتهم وجميع الديانات الغير سماوية كذلك يجب إحترام...
صريح
تتوقون عشانه كان مدرب للنصر وسمعة النصر مااااااش ؟؟
رااايق
انتوا الأثنين ما عندكم سالفة **؟!!
خالد
هذا احد دافع له وطالب منه يسوي مشكله مع النادي ويتحمل تكلفة العقد الباقيه ..لكن كونه يقول اتصدق علي النصر هذي اهانه للنادي يعاقب...
هموس
الايموجي الشفاف كيف نحصل عليه طيب

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