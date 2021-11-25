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وزير المالية: نخطط لـ 160 صفقة خصخصة العام المقبل

منذ 5 ساعات
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وزير المالية: نخطط لـ 160 صفقة خصخصة العام المقبل

الرياض (صدى):
كشف وزير المالية محمد الجدعان اليوم الخميس، عن خطة المملكة لإعداد 160 صفقة خصخصة، مشيرا إلى أنها تنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.

وقال الوزير في ندوة الاستقرار المالي، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.

وأضاف الوزير أن إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.

وأكد على أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الحالي وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1%".

وزير المالية
خصخصة
الجدعان
الاستقرار المالي

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 161
منذ 41 دقيقة
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 161
منذ 40 دقيقة
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
ماهر
ماهر عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
ماندري عنهم وش ناوين على الموظفين هم الحين الهم الوحيد عندهم كيف يتخلصون من الموظفين بأي طريقة

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أحدث التعليقات

ماهر
ماندري عنهم وش ناوين على الموظفين هم الحين الهم الوحيد عندهم كيف يتخلصون من الموظفين بأي طريقة
انشر ي …
نعم نحن كذالك … شيخ طلع من صلبه رجال اولاد شيوخ وانتم طوابيق طلعت من ظهر بربري …
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
faeiz
حسبنا الله ونعم الوكيل

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