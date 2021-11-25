وزير المالية: نخطط لـ 160 صفقة خصخصة العام المقبل

الرياض (صدى):
كشف وزير المالية محمد الجدعان اليوم الخميس، عن خطة المملكة لإعداد 160 صفقة خصخصة، مشيرا إلى أنها تنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وقال الوزير في ندوة الاستقرار المالي، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.
وأضاف الوزير أن إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وأكد على أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الحالي وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1%".