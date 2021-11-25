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لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي توفر وظائف شاغرة

منذ يومين
1985
1
لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، واتشرطت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- محاسب .

- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية).

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

2- مدير تنفيذي .

- درجة البكالوريوس.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

وأوضحت اللجنة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي اليوم الخميس 1443/04/20هـ، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد التالي zu_tanmiah@hotmail.com .

وظائف شاغرة
لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية
الوظائف
وظائف إدارية
الشهادة الجامعية

التعليقات

ريف الزغيبي
ريف الزغيبي عدد التعليقات : 1
منذ 27 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني الانضمام لكم

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يعينك
بلبل البحر
هدف جميل
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
الواثق
الله يخلف عليك ي الفراج العالمي متعبك انت وغيرك
ع. س. ع
بيجيكم بس لا تهربون

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