لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، واتشرطت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- محاسب .
- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية).
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
2- مدير تنفيذي .
- درجة البكالوريوس.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
وأوضحت اللجنة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي اليوم الخميس 1443/04/20هـ، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد التالي zu_tanmiah@hotmail.com .