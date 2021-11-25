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دراسة تكشف أفضل وقت لأخذ جرعة معززة ضد كورونا

منذ ساعتين
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دراسة تكشف أفضل وقت لأخذ جرعة معززة ضد كورونا

وكالات (صدى):

كشفت دراسة أسترالية جديدة أن الحاجة لأخذ جرعة ثالثة قد تكون في غضون عام واحد للحفاظ على فعالية اللقاح فوق 50 %.

وجاء ذلك بعد تحليل أجراه باحثون من معهد سيدني للأمراض المعدية بجامعة سيدني، ومعهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز، بالإضافة إلى معهد دورتي بجامعة ملبورن، حيث كان هو الأكبر من نوعه، للتنبؤ بفاعلية اللقاحات مع المتغيرات باستخدام الأجسام المضادة المعادلة.

وقال جيمي تريكاس من جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة سيدني، إن "هذا البحث مهم لأنه يظهر أنه يمكننا التنبؤ بفاعلية اللقاح من خلال اختبار معملي بسيط نسبياً".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تستمر متغيرات الفيروس الجديدة في الظهور، كما رأينا مع دلتا، مع قابلية انتقال وشدة متفاوتة، وقد لا تعمل اللقاحات بشكل جيد ضد بعض تلك المتغيرات، لكن لحسن الحظ، يسمح نموذجنا بالتنبؤ بذلك.

سيدني
لقاح
لقاح كورونا
جرعة معززة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10710
منذ ساعة
اخذ الجرعة الثالثة يجب ان تكون 6 اشهر و بعدين تأخذها دا صار معي

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dsfkfj
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