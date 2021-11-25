كيفية تفعيل وضع "التخفي" من جهات الاتصال على واتساب

وكالات (صدى):
يحتاج العديد من الأشخاص لإخفاء ظهورهم على تطبيق "واتساب" بحيث يكون الحساب في وضع غير مرئي لجهات الاتصال الخاصة به.
ويمكن تفعيل هذا الوضع والبقاء في وضع التخفي من خلال خدعة بسيطة واتباع الخطوات التالية:
1. فتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.
2. اضغط على خيار الإعدادات من قائمة النقاط الثلاثة أعلى يسار الشاشة.
3. انقر على صورة ملفك الشخصي، وسترى اسم المستخدم الذي يظهر للآخرين بجوار رقم هاتفك.
4. اضغط على أيقونة القلم الرصاص لتعديل اسمك وإضافة ايموجي شفاف لإخفاء اسمك.
5. قم بلصق الإيموجي الشفاف داخل مربع الاسم، ثم موافق.
وبواسطة هذه الخطوات لن يرى أي شخص الاسم الخاص بالمستخدم على واتساب، حيث سيظهر هذا الحقل للآخرين فارغا بدون محتوى.