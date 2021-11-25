"العنزي": الهلال فرع من الشباب وليس أصل ولا يوجد له رمزية

ماجد محمد (صدى):
أوضح الناقد الرياضي محمد العنزي أن الهلال لا يستشعر الرمزية كما يحدث في الأندية الأخرى لأنه يعتبر الهلال فرع من نادي الشباب وليس أصل لذلك يظهر بشكل شركة وليست مؤسسات فريدة كباقي الأندية.
وتوجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج تساؤل لمحمد العنزي خلال لقائه به في "أكشن مع وليد" قائلاً: "لماذا لا نجد الرمزية في رئيس الهلال كما يحدث بالأندية الأخرى ؟ .. لماذا يظهر الهلال دائمًا بشكل شركة وبعض الأندية تظهر بشكل مؤسسات فردية؟".
وأجاب "العنزي" قائلاً: "لأن الهلال فرع من الشباب وليس أصل ولذلك هم لا يستشعرون الرمزية فالتاريخ لا يمكن تزويره، وهذا الموضوع يشكل مشكلة للهلال وما يمكن الرمزية وهم يرجعون للشباب ففي نهاية الأمر عندما نتحدث عن نادي الهلال نعرف أن الهلال خرج من نادي الشباب فإذا كان الهلال رمزية يكون الشباب هو الرمز".
فيما أكد "الفراج" أن الهلال يعد رمزًا كبيرًا وأنه لا يمكن تجاهل ما حققه من إنجازات وبطولات مضيفًا: "أعتقد إن واقع الهلال أيضًا أكبر من هذا التفحيط وانتهى الموضوع .. ما تقدر تواجه هذا الموج الضخم من الإنجازات الوطنية والتقدير من أعلى المستويات وهو أصل".
وتابع: "والحقيقة التي تقال يجب أن يأتي منافس ويظهر نادي وصناعة منافس قوي بنفس هذا الوزن حتى لا تصير الرياضة السعودية أحادية فلا يوجد فيها نادي منافس مثل الهلال".