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"العنزي": الهلال فرع من الشباب وليس أصل ولا يوجد له رمزية

منذ ساعتين
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"العنزي": الهلال فرع من الشباب وليس أصل ولا يوجد له رمزية

ماجد محمد (صدى):
أوضح الناقد الرياضي محمد العنزي أن الهلال لا يستشعر الرمزية كما يحدث في الأندية الأخرى لأنه يعتبر الهلال فرع من نادي الشباب وليس أصل لذلك يظهر بشكل شركة وليست مؤسسات فريدة كباقي الأندية.

وتوجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج تساؤل لمحمد العنزي خلال لقائه به في "أكشن مع وليد" قائلاً: "لماذا لا نجد الرمزية في رئيس الهلال كما يحدث بالأندية الأخرى ؟ .. لماذا يظهر الهلال دائمًا بشكل شركة وبعض الأندية تظهر بشكل مؤسسات فردية؟".

وأجاب "العنزي" قائلاً: "لأن الهلال فرع من ‎الشباب وليس أصل ولذلك هم لا يستشعرون الرمزية فالتاريخ لا يمكن تزويره، وهذا الموضوع يشكل مشكلة للهلال وما يمكن الرمزية وهم يرجعون للشباب ففي نهاية الأمر عندما نتحدث عن نادي الهلال نعرف أن الهلال خرج من نادي الشباب فإذا كان الهلال رمزية يكون الشباب هو الرمز".

فيما أكد "الفراج" أن الهلال يعد رمزًا كبيرًا وأنه لا يمكن تجاهل ما حققه من إنجازات وبطولات مضيفًا: "أعتقد إن واقع الهلال أيضًا أكبر من هذا التفحيط وانتهى الموضوع .. ما تقدر تواجه هذا الموج الضخم من الإنجازات الوطنية والتقدير من أعلى المستويات وهو أصل".

وتابع: "والحقيقة التي تقال يجب أن يأتي منافس ويظهر نادي وصناعة منافس قوي بنفس هذا الوزن حتى لا تصير الرياضة السعودية أحادية فلا يوجد فيها نادي منافس مثل الهلال".

الهلال
وليد الفراج
نادي الشباب
محمد العنزي
أكشن مع وليد
الرمزية
ال رياضة السعودية
الأنجازات الوطنية

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2593
منذ ساعة
مشكلة الخرقه انها تظل خرقه حتى لو استخدمتها في تلميع فيراري
زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 33
منذ 54 دقيقة
محمد شنوان العنزي قام بالتشكييك بالهلال وبدأ قوله : ابارك للأخوة الهلاليين !! ومن ثم قام هذا الخبيث العنزي بالتشكييك بهدف ناصر الدوسري أن الهدف غير شرعي ولمست يد واضحة .. للأسف الحكام أجمعوا على صحة الهدف لأن الكرة لمست الكتف من الاعلى وليس اليد كما هو من محمد العنزي مازال يعاني من الحالة النفسية والاسهال الفكري من فوبيا الهلال .. الحقيقة واضح الحقد والحسد والغيرة من بطولات الهلاليه .
محمد شنوان العنزي أثبت للجميع البارحة في برنامج اكشن يادوري أنه مريض ويحتاج علاجي نفسي مطول .
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 21
منذ 50 دقيقة
يازائر النهار : اصبت في قولك العنزي مرفوض من النصراويه ومصيره الصرف الصحي مثل توفيق الخليفة وسعيد العويران

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربي يوفقك و الف مبروك
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال...
نجاة محمد
ما عندك مراية تشوفي نفسك بشعة و براطمك براطم جمل و البركة في عمليات التجميل
حامد اللقماني
مبروك للهلال الاسيويه كانت عصيه بس سهلوها ليه واصبحت في متناول يديه.
بومشعل
تم تحرير الموصل بمساعدة الحشد الشعبي العراقي من الدواعش

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