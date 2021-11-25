بالفيديو..العنزي : من يبكي على "حمدالله" يذهب معه

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد العنزي على قرار إدارة نادي النصر بإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال العنزي خلال حديثه في برنامج " أكشن مع وليد " : لم أتفاجأ من استغناء النصر عن حمدالله ووصل النادي لآخر العلاج وهو الكي.
وأشار إلى أن حمدالله رفض المشاركة مع الفريق أمام الفيصلي، ولم يشارك أمام الفيحاء أيضًا حيث ادعى الإصابة.
وأضاف أن اللاعب ابتز النادي في لقاء الرائد بشكل مزعج من لاعب لايحب الكيان حيث أنه كان أساسي في المباراة وادعى انه مصاب، وفي النهاية قام بالتلفظ على إداري بالنادي.
ووجه العنزي رسالة لجماهير النصر قائلًا : من يبكي على حمدالله يذهب معه، والنصر سيعود من جديد.
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