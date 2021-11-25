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بالفيديو..العنزي : من يبكي على "حمدالله" يذهب معه

منذ 5 ساعات
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بالفيديو..العنزي : من يبكي على "حمدالله" يذهب معه

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد العنزي على قرار إدارة نادي النصر بإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال العنزي خلال حديثه في برنامج " أكشن مع وليد " : لم أتفاجأ من استغناء النصر عن حمدالله ووصل النادي لآخر العلاج وهو الكي.

وأشار إلى أن حمدالله رفض المشاركة مع الفريق أمام الفيصلي، ولم يشارك أمام الفيحاء أيضًا حيث ادعى الإصابة.

وأضاف أن اللاعب ابتز النادي في لقاء الرائد بشكل مزعج من لاعب لايحب الكيان حيث أنه كان أساسي في المباراة وادعى انه مصاب، وفي النهاية قام بالتلفظ على إداري بالنادي.

ووجه العنزي رسالة لجماهير النصر قائلًا : من يبكي على حمدالله يذهب معه، والنصر سيعود من جديد.

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التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3127
منذ 52 دقيقة
طيب حمدالله مصاب ورا ما تجيب لة السطحة تشيلة عليها ويساعدك الصرامي ابو خرقة

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اخ قزم -- ههههههههههه اول مرة ادري ان العنصريه ريحه -- انا لست اجمل من اي احد بس انت شايف --ان هذا الانفتاح والغاء...
الدوري الإيطالي
لاحول ولا قوة الا بالله ملايين بالحرام مدرب مغمور قاعد يتعلم بالدوري الإيطالي لسه طالب بعد ما اعتزل اللعب وكبر مافي تاريخ طالب بالتدريب...
ع. س. ع
أعطو فريق ابو خرقة 200 هللة لكل لاعب يعني (ريالين) لأن ناديهم ابو ريالين وشغلو لهم اغنية،،، الآسيوية صعبة قوية والصرامي والمريسل يرقصون لهم...
Reem
مو ناقص الا يصيح
Reem
ماشاء الله اسرع حفله ...ملح الحفلات اصاله الهلاليه..

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