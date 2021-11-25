نادية أبوعسكر: لجنة تمكين المرأة في ينبع تكافح حالات العنف ضد المرأة

الرياض (صدى):
تحدثت نادية أبو عسكر، عضو لجنة تمكين المرأة بالغرفة التجارية في ينبع، عن دور اللجنة ومساعدتها في تمكين المرأة والاهتمام بشأنها.
وأوضحت "أبوعسكر" أن اللجنة مستحدثة خلال ٢٠٢١ وتهتم بشؤون المرأة وتدعم مشاركتها في مختلف الجوانب لما يتناسب مع طموح الوطن في رؤية ٢٠٣٠ وهدفنا إن يكون تمكين المرأة واقع نعيشه، بحسب قناة "الإخبارية".
وأضاف: "اللجنة ساهمت إن احنا نسلط الضوء على اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وهيكون فيه جلسات حوارية عن الذين يتعرضون للعنف الأسري وكيف يتعاملون معه".
أما عن تمكين المرأة في المملكة، تابعت: "حاليًا في اختلاف في تمكين المرأة عن الماضي بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين فهناك اهتمام بالغ بتحديد حقوق المرأة وحمايتها وشهدت قفزات تاريخية في مختلف المجالات".
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