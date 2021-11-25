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نادية أبوعسكر: لجنة تمكين المرأة في ينبع تكافح حالات العنف ضد المرأة

منذ 4 ساعات
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نادية أبوعسكر: لجنة تمكين المرأة في ينبع تكافح حالات العنف ضد المرأة

الرياض (صدى):
‏تحدثت نادية أبو عسكر، عضو لجنة تمكين المرأة بالغرفة التجارية في ينبع، عن دور اللجنة ومساعدتها في تمكين المرأة والاهتمام بشأنها.

وأوضحت "أبوعسكر" أن اللجنة مستحدثة خلال ٢٠٢١ وتهتم بشؤون المرأة وتدعم مشاركتها في مختلف الجوانب لما يتناسب مع طموح الوطن في رؤية ٢٠٣٠ وهدفنا إن يكون تمكين المرأة واقع نعيشه، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف: "اللجنة ساهمت إن احنا نسلط الضوء على اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وهيكون فيه جلسات حوارية عن الذين يتعرضون للعنف الأسري وكيف يتعاملون معه".

أما عن تمكين المرأة في المملكة، تابعت: "حاليًا في اختلاف في تمكين المرأة عن الماضي بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين فهناك اهتمام بالغ بتحديد حقوق المرأة وحمايتها وشهدت قفزات تاريخية في مختلف المجالات".

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تمكين المرأة
العنف الأسري
حقوق المرأة
العنف ضد المرأة
نادية أبوعسكر
الغرفة التجارية بينبع
جلسات حوارية

التعليقات

الالاا
الالاا عدد التعليقات : 583
منذ ساعة
ذكرني كلامه عن تمكين المراءه بفقره في مسرحية عادل امام الواد سيد شغال حيث قال نحن نتبول في امريكا اللاتينيه
من ناحية التقدم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربي يوفقك و الف مبروك
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال...
نجاة محمد
ما عندك مراية تشوفي نفسك بشعة و براطمك براطم جمل و البركة في عمليات التجميل
حامد اللقماني
مبروك للهلال الاسيويه كانت عصيه بس سهلوها ليه واصبحت في متناول يديه.
بومشعل
تم تحرير الموصل بمساعدة الحشد الشعبي العراقي من الدواعش

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