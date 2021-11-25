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مستشار أسري: العلاقة الحميمية بين الزوجين أساس استقرار الحياة بينهم

منذ 16 ساعة
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مستشار أسري: العلاقة الحميمية بين الزوجين أساس استقرار الحياة بينهم

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن العلاقة الحميمية بين الزوجين من أهم عوامل نجاح واستقرار الحياة الزوجية.

وأوضح "السلمان" أن العلاقة الحميمية بين الزوجين هى الحافز القوى لزيادة الشغف والحب بينهما وهو ما ينعكس إيجابًا على حياتهما اليومية.

وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "العلاقة الحميمية بين الزوجين من أهم عوامل نجاح واستقرار الحياة الزّوجيّة، لما تعود به من النّفع والفائدة والسّعادة بتحقيق الرّغبات الجنسية والاحتياجات العاطفية".

وأضاف: "هي أساس لديمومة العاطفة والمشاعر بين الزّوجين وحافز قوي لزيادة الشّغف والحب؛ بماينعكس على حياتهما اليوميّة وتفاصيلها !".

 

المشاعر
العاطفة
العلاقة الحميمية
مستشار أسري
عبدالله السلمان
الحياة اليومية
الاحتياجات العاطفية

التعليقات

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مسافات عدد التعليقات : 672
منذ ساعة
بالفعل وهذا ثابت علميا في كثير من الدراسات لان تدهور هذه العلاقة يؤدي الى تدهور الحياة الزوجية بشكل تراكمي وتكون النهاية ماساوية .

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أحدث التعليقات

إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين
إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين
saleh
من هو ذا ؟ اول مره اسمع فيه. مسكين يدور الشهره!!!!
faeiz
هذا ومن على شاكلته دمروا الفن وقليل يسوي فيهم هاني شاكر والمصيبة يمنعون هناك وبعض الحثالة يستقبلونهم هنا عندنا بالوطن كما استقبلوا محمد رمضان
faeiz
الفضل لله ثم للبلطان اللي اقترح فصل الشرق عن الغرب والا كان مافي نادي سعودي وصل اصلاً لدور المجموعات عالعموم مبروك للهلال وبالتوفيق له...

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