مستشار أسري: العلاقة الحميمية بين الزوجين أساس استقرار الحياة بينهم

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن العلاقة الحميمية بين الزوجين من أهم عوامل نجاح واستقرار الحياة الزوجية.
وأوضح "السلمان" أن العلاقة الحميمية بين الزوجين هى الحافز القوى لزيادة الشغف والحب بينهما وهو ما ينعكس إيجابًا على حياتهما اليومية.
وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "العلاقة الحميمية بين الزوجين من أهم عوامل نجاح واستقرار الحياة الزّوجيّة، لما تعود به من النّفع والفائدة والسّعادة بتحقيق الرّغبات الجنسية والاحتياجات العاطفية".
وأضاف: "هي أساس لديمومة العاطفة والمشاعر بين الزّوجين وحافز قوي لزيادة الشّغف والحب؛ بماينعكس على حياتهما اليوميّة وتفاصيلها !".