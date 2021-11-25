بالفيديو.. "فيتوريا" يتعرض للاحراج في مباراة نابولي

ماجد محمد (صدى):
وقع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق النصر ومدرب سبارتاك موسكو الروسي الحالي، في موقف محرج عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي.
وتوجه "فيتوريا" عقب انتهاء المباراة إلى لوتشيانو سباليتي مدبر نابولي، وذلك بهدف مصافحته إلا أن الأخير رفع يديه في إشارة منه لعدم رغبته في مصافحة المدرب البرتغالي.
وتسبب هذا الأمر في إحراج كبير لفيتوريا وأدى لامتعاضه الذي ظهر واضحًا في تغييرات وجهه التي رصدتها الكاميرا داخل الملعب.
وكان فريق سبارتاك موسكو الذي يقوده روي فيتوريا، قد تمكن من الفوز على أرضه إيابا بهدفين مقابل هدف.