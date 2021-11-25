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بالفيديو.. "فيتوريا" يتعرض للاحراج في مباراة نابولي

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. "فيتوريا" يتعرض للاحراج في مباراة نابولي

ماجد محمد (صدى):
وقع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق النصر ومدرب سبارتاك موسكو الروسي الحالي، في موقف محرج عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي.

وتوجه "فيتوريا" عقب انتهاء المباراة إلى لوتشيانو سباليتي مدبر نابولي، وذلك بهدف مصافحته إلا أن الأخير رفع يديه في إشارة منه لعدم رغبته في مصافحة المدرب البرتغالي.

وتسبب هذا الأمر في إحراج كبير لفيتوريا وأدى لامتعاضه الذي ظهر واضحًا في تغييرات وجهه التي رصدتها الكاميرا داخل الملعب.

وكان فريق سبارتاك موسكو الذي يقوده روي فيتوريا، قد تمكن من الفوز على أرضه إيابا بهدفين مقابل هدف.

نابولي
روي فيتوريا
سيارتاك موسكو
فوز سبارتاك
مباراة نابولي وموسكو

التعليقات

صريح
صريح عدد التعليقات : 3208
منذ 27 دقيقة
تتوقون عشانه كان مدرب للنصر وسمعة النصر مااااااش ؟؟

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أحدث التعليقات

dsfkfj
شيء خارج عن رغبة الشعب يجب أن لا يحدث غالبية سكان كوريا الجنوبية بوذيين ويجب إحترام ديانتهم وجميع الديانات الغير سماوية كذلك يجب إحترام...
صريح
تتوقون عشانه كان مدرب للنصر وسمعة النصر مااااااش ؟؟
رااايق
انتوا الأثنين ما عندكم سالفة **؟!!
خالد
هذا احد دافع له وطالب منه يسوي مشكله مع النادي ويتحمل تكلفة العقد الباقيه ..لكن كونه يقول اتصدق علي النصر هذي اهانه للنادي يعاقب...
هموس
الايموجي الشفاف كيف نحصل عليه طيب

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