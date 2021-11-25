دراسة: الضوء الأحمر يساعد على تحسين البصر

لندن (صدى):
أكد علماء بريطانيون على أهمية التعرض لوميض الضوء الأحمر لمدة لثلاث دقائق في الصباح، حيث أنه يساعد في تحسين البصر.
وقام العلماء بقيادة الأستاذ جلين جيفري بجامعة لندن الجامعية (UCL) باختبار ما إذا كان مثل هذا العلاج سيساعد الناس، حيث شملت التجربة 24 شخصا تتراوح أعمارهم بين 34 و70 عاما. تم تشعيع شبكية العين بانتظام بمصباح LED أحمر.
وكان هناك تحسن بنسبة 17٪ في رؤية تباين الألوان لدى المشاركين عند التعرض لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق في الصباح، وعندما تم إجراء نفس الاختبار في فترة ما بعد الظهر ولم يتم ملاحظة أي تحسن.