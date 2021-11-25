شاهد.. ركزة البليهي على حجر عقيق يمني نادر

طلال الغامدي (صدى):
كشف عامل المعرفة أحمد العرفج، عن هدية نادرة من اليمن لجمهور الهلال، وللأمير الوليد بن طلال بمناسبة التتويج بدوري أبطال آسيا.
وقال العرفج: "واحد أرسل لي هذه، وقال لي أتمنى تصل لجماهير الهلال وللوليد بن طلال، وهيعبارة عن حجر عقيق من اليمن نادرة مرسوم عليه ركزة علي البليهي تعبيرا عن تثبيت قوة القدم الهلالية".
وكان العرفج قد صرح بأنه "مَن أراد أن يسلم من ارتفاع الضغط والسكر والقولون فعليه أن يشجع الهلال الذي لا يُخيب الظن".
وأضاف قائلاً: إن إدارة الهلال إدارة بالأعمال وليس بالأقوال؛ لذلك هي إدارة ناجحة، وجمهورها منظم".
يذكر أن مدافع الهلال علي البليهي، لفت الأنظار بطريقة احتفاله بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، حيث رفع راية الهلال على ملعب النصر "مرسول بارك" في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بـ "التاريخية" .