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تعليق تركي العجمة على قضية حمدالله مع النصر

منذ 9 ساعات
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التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 607
منذ 27 دقيقة
هههههه الفقر يبيه حمدالله يتنازل عن حقوقة أو تصعيد للنيابة

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ابو عمار
مجانين احد يروح للعراق اللي يعج بالمنظمات الارهابيه المجوسيه
ابو عمار
عميل لايران
الثقفي
لا والله إلا مبسوطين وفرحانين ومن الحال ذا وأردى خله يترك الهياط والنفخة الزايدة وإلى الطريق المنحدرة
قرم
سبحان الله. بعض الناس يحب النكد. هو حر رقص غنى ، ولا لازم الواحد من يوم يجي عمره اربعين ولا خمسين ، قالو كبيير...
فهد آل قنيعير
هههههه الفقر يبيه حمدالله يتنازل عن حقوقة أو تصعيد للنيابة

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