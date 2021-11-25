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محمد العنزي : الهلال تأهل من دور المجموعات بالحظ
منذ 9 ساعات
1214
1
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التعليقات
سائر
عدد التعليقات : 35
منذ ساعة
الهلال تاهل بالتوفيق من الله وبالحلال وفريقك تاهل بالحرام وشف السد والحكم اخر دقيقه وهل فهمت يالعراقي ولا لا
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مجانين احد يروح للعراق اللي يعج بالمنظمات الارهابيه المجوسيه
ابو عمار
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لا والله إلا مبسوطين وفرحانين ومن الحال ذا وأردى خله يترك الهياط والنفخة الزايدة وإلى الطريق المنحدرة
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سبحان الله. بعض الناس يحب النكد. هو حر رقص غنى ، ولا لازم الواحد من يوم يجي عمره اربعين ولا خمسين ، قالو كبيير...
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