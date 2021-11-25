نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد العنزي : الهلال تأهل من دور المجموعات بالحظ

منذ 9 ساعات
1214
1

التعليقات

سائر
سائر عدد التعليقات : 35
منذ ساعة
الهلال تاهل بالتوفيق من الله وبالحلال وفريقك تاهل بالحرام وشف السد والحكم اخر دقيقه وهل فهمت يالعراقي ولا لا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مجانين احد يروح للعراق اللي يعج بالمنظمات الارهابيه المجوسيه
ابو عمار
عميل لايران
الثقفي
لا والله إلا مبسوطين وفرحانين ومن الحال ذا وأردى خله يترك الهياط والنفخة الزايدة وإلى الطريق المنحدرة
قرم
سبحان الله. بعض الناس يحب النكد. هو حر رقص غنى ، ولا لازم الواحد من يوم يجي عمره اربعين ولا خمسين ، قالو كبيير...
فهد آل قنيعير
هههههه الفقر يبيه حمدالله يتنازل عن حقوقة أو تصعيد للنيابة

أخر الأخبار

أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يتهمون إيران في إسقاطها
أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يتهمون إيران في إسقاطها
منذ 11 دقيقة 1196
باسم ياخور وصبا مبارك ينجوان من الموت في العراق
باسم ياخور وصبا مبارك ينجوان من الموت في العراق
منذ 17 دقيقة 509
بايدن يجري عملية جراحية في القولون
بايدن يجري عملية جراحية في القولون
منذ 22 دقيقة 1175
ما هو الضرر الكبير الذي تسببه السجائر الإلكترونية في الرئتين؟
ما هو الضرر الكبير الذي تسببه السجائر الإلكترونية في الرئتين؟
منذ 26 دقيقة 1228
دراسة: الضوء الأحمر يساعد على تحسين البصر
دراسة: الضوء الأحمر يساعد على تحسين البصر
منذ 32 دقيقة 132
تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
منذ 45 دقيقة 1184
كورنيش جدة عام 1408هـ
كورنيش جدة عام 1408هـ
منذ ساعة 420
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1177
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ ساعة 1228
شاهد.. ركزة البليهي على حجر عقيق يمني نادر
شاهد.. ركزة البليهي على حجر عقيق يمني نادر
منذ ساعة 2135