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تركي الغامدي : عجيب هذا الهلال يتعاملون مع البطولة القارية وكأنها بطولة عادية
منذ يوم
1975
1
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التعليقات
faeiz
عدد التعليقات : 2829
منذ ساعة
الفضل لله ثم للبلطان اللي اقترح فصل الشرق عن الغرب والا كان مافي نادي سعودي وصل اصلاً لدور المجموعات
عالعموم مبروك للهلال وبالتوفيق له في القادم
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أحدث التعليقات
إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين
إبراهيم
ياشباب تعوذو من أبليس تراها كوره ولاتغتبونون يبقون مسلمين لايأخذون أجوركم وهم مرتاحين
saleh
من هو ذا ؟ اول مره اسمع فيه. مسكين يدور الشهره!!!!
faeiz
هذا ومن على شاكلته دمروا الفن وقليل يسوي فيهم هاني شاكر والمصيبة يمنعون هناك وبعض الحثالة يستقبلونهم هنا عندنا بالوطن كما استقبلوا محمد رمضان
faeiz
الفضل لله ثم للبلطان اللي اقترح فصل الشرق عن الغرب والا كان مافي نادي سعودي وصل اصلاً لدور المجموعات عالعموم مبروك للهلال وبالتوفيق له...
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