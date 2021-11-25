فيديو..فنان العرب يؤدي رقصة مايكل جاكسون

الرياض (صدى):
أشعل فنان العرب محمد عبده، المسرح في احتفالية الهلال بتحقيق كأس آسيا 2021، على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي.
وقدم محمد عبده باقة من أغانيه الشهيرة، إضافة لتأديته رقصة الفنان العالمي مايكل جاكسون الشهيرة "مشية القمر".
وهنأ محمد عبده الجماهير بفوز الهلال، قائلا: "ارفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي".
يذكر أن الحفل أحياه كل من محمد عبده، وراشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وأصالة وسط حضور جماهيري واسع في بوليفارد الرياض.