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فيديو..فنان العرب يؤدي رقصة مايكل جاكسون

منذ ساعتين
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فيديو..فنان العرب يؤدي رقصة مايكل جاكسون

الرياض (صدى):
أشعل فنان العرب محمد عبده، المسرح في احتفالية الهلال بتحقيق كأس آسيا 2021، على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي.

وقدم محمد عبده باقة من أغانيه الشهيرة، إضافة لتأديته رقصة الفنان العالمي مايكل جاكسون الشهيرة "مشية القمر".

وهنأ محمد عبده الجماهير بفوز الهلال، قائلا: "ارفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي".

يذكر أن الحفل أحياه كل من محمد عبده، وراشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وأصالة وسط حضور جماهيري واسع في بوليفارد الرياض.

محمد عبده
كاس اسيا
البوليفارد
حفل الهلال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55437
منذ ساعة
نسأل الله حسن الختام

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه طيب لا تنسي عدساتك شيليها قبل النوم
زائر
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط...
ابو عمار
يمكن ناوي تشتغل في المحطه وحابه تأخذ فكره
ابو عمار
اوكي
عبدالله الجماز ي
عرفناك على حقيقتك كذب في كذب يا أخي قل خيرا أو أصمت

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