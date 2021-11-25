فيديو.. أصالة تشعل احتفالية الهلال في البوليفارد

الرياض (صدى):
أشعلت المطربة السورية أصالة نصري، مساء الأربعاء، حفل فريق الهلال في منطقة البوليفارد، المقامة بمناسبة تتويجه بكأس آسيا.
وارتدت أصالة قميص الهلال، المدون عليه "الهلال العالمي"، مقدمة باقة من أغانيها، على رأسها أغنية "لأنك هلالي".
وحفل الهلال أحياه أيضا، محمد عبده، وراشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وسط حضور جماهيري واسع.
ونجح الهلال في الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، متربعا على عرش لقب دوري أبطال آسيا، بعدما أصبح أكثر الفرق تتويجا باللقب على مر التاريخ.