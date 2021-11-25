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فيديو.. أصالة تشعل احتفالية الهلال في البوليفارد

منذ ساعتين
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فيديو.. أصالة تشعل احتفالية الهلال في البوليفارد

الرياض (صدى):
أشعلت المطربة السورية أصالة نصري، مساء الأربعاء، حفل فريق الهلال في منطقة البوليفارد، المقامة بمناسبة تتويجه بكأس آسيا.

وارتدت أصالة قميص الهلال، المدون عليه "الهلال العالمي"، مقدمة باقة من أغانيها، على رأسها أغنية "لأنك هلالي".

وحفل الهلال أحياه أيضا، محمد عبده، وراشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وسط حضور جماهيري واسع.

ونجح الهلال في الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، متربعا على عرش لقب دوري أبطال آسيا، بعدما أصبح أكثر الفرق تتويجا باللقب على مر التاريخ.

الهلال
كاس اسيا
دوري ابطال اسيا
أصالة
البوليفارد

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 563
منذ ساعة
يارب سترك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55437
منذ ساعة
هههههههههههههههههههه صارت هلالي عجوز ابليس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه طيب لا تنسي عدساتك شيليها قبل النوم
زائر
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط...
ابو عمار
يمكن ناوي تشتغل في المحطه وحابه تأخذ فكره
ابو عمار
اوكي
عبدالله الجماز ي
عرفناك على حقيقتك كذب في كذب يا أخي قل خيرا أو أصمت

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