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عبير سندر: "لوني أجمل ما فيا"

منذ 3 ساعات
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عبير سندر: "لوني أجمل ما فيا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تحدثت عارضة الأزياء عبير سندر عن مواجهتها للتنمر، كاشفة عن الطريقة التي تتعامل بها مع الأشخاص الذين يتنمرون عليها بسبب بشرتها السمراء.

وأكدت سندر أن أهم شيء هو أن تثق المرأة بجمالها، ولا تسمح لأي أحد بأن يهز ثقتها بنفسها، معتبرة أن الجمال شيء نسبي.

وقالت سندر: "الجمال نسبي أساساً ومستحيل كل الناس يتفقوا على معايير معينة أو محددة للجمال، بس في عيوني أنا لوني أجمل مافيا خارجيا، ومو مهم الناس ايش يقولوا لأن مستحيل ترضي الجميع".

وعن كيفية التعامل مع التنمر، قالت: "طول ما إنت مبسوطة وواثقة من نفسك، كلام الناس ما راح يفرق معاك وبالعكس حتحسي بالشفقة على المتخلفين اللي يحكموا على بعض بس لانو ما ناسبوا معاييرهم أنتي ملكة".

منوعات
التنمر
البشرة السمراء
عبير سندر
بشرة عبير سندر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55437
منذ ساعة
ما عليك منهم وكما قلتي اهم شي الثقه بالنفس ولا تبالي بما يقوله الاخرون

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه طيب لا تنسي عدساتك شيليها قبل النوم
زائر
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط...
ابو عمار
يمكن ناوي تشتغل في المحطه وحابه تأخذ فكره
ابو عمار
اوكي
عبدالله الجماز ي
عرفناك على حقيقتك كذب في كذب يا أخي قل خيرا أو أصمت

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