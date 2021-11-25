عبير سندر: "لوني أجمل ما فيا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تحدثت عارضة الأزياء عبير سندر عن مواجهتها للتنمر، كاشفة عن الطريقة التي تتعامل بها مع الأشخاص الذين يتنمرون عليها بسبب بشرتها السمراء.
وأكدت سندر أن أهم شيء هو أن تثق المرأة بجمالها، ولا تسمح لأي أحد بأن يهز ثقتها بنفسها، معتبرة أن الجمال شيء نسبي.
وقالت سندر: "الجمال نسبي أساساً ومستحيل كل الناس يتفقوا على معايير معينة أو محددة للجمال، بس في عيوني أنا لوني أجمل مافيا خارجيا، ومو مهم الناس ايش يقولوا لأن مستحيل ترضي الجميع".
وعن كيفية التعامل مع التنمر، قالت: "طول ما إنت مبسوطة وواثقة من نفسك، كلام الناس ما راح يفرق معاك وبالعكس حتحسي بالشفقة على المتخلفين اللي يحكموا على بعض بس لانو ما ناسبوا معاييرهم أنتي ملكة".