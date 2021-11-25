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هل يجوز للنصر المطالبة بالشرط الجزائي في عقد حمدالله.. "الرفاعي" يجيب

منذ 5 ساعات
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هل يجوز للنصر المطالبة بالشرط الجزائي في عقد حمدالله.. "الرفاعي" يجيب

نواف السالم (صدى):
تحدث القانوني أيمن الرفاعي، عن الأسباب المشروعة، التي يمكن أن تدخل قضية إنهاء عقد عبد الرزاق حمدالله مع النصر.

وكان النصر ذكر في بيانه بخصوص فسخ عقد حمدالله، أن السبب "قانوني ومشروع"، ليوضح الرفاعي، أنه من ضمن الأسباب المشروعة لفسخ التعاقد أن يكون هناك سلوك استفزازي أو تهديدي من النادي أو اللاعب بغرض إنهاء العقد، قائلا: "هنا يحق للطرف الآخر فسخ العقد بطريقة مشروعة".

وبخصوص مطالبة النصر بالشرط الجزائي المتضمن في العقد، قال الرفاعي: "إذا لم يكن الفسخ بالتراضي، ننتقل للحالة الثانية في الأسباب المشروعة وهي أن أحد الطرفين سلك سلوكًا غير رياضي يؤثر على العقد، لو حدث ذلك والنادي لديه ما يثبت ممارسة اللاعب هذا السلوك وانه كان يهدد بإنهاء العقد هنا من حقه المطالبة بالشرط الجزائي".

ولم يصدر النصر بيانا رسميا حول سبب فسخ العقد مع لاعبه، فيما بينت مصادر أن الأزمة بدأت في غرفة تبديل الملابس، عقب مباراة الرائد في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تلفظ حمدالله على البرازيلي مارسيلو مدرب الفريق المؤقت، لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر "السبورة" التي بها شرح الخطة، بحسب الرياضية.

وذكرت المصادر أيضا أن حمدالله أرسل برسائل تهديد لأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر، بقوله: "سأفعل أشياء غير متوقعة، وعادي يتم خصم كامل عقدي المتبقي واعتبروها صدقة لكم".

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النصر
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله
فسخ عقد حمدالله

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 788
منذ 41 دقيقة
والله يا الرفاعي ان القنون في جهه وهو في جهه اخرى
اذا سمعوا كلامه ادارة النصر بيفوتهم بحيط
الادارة متخبطه وتتحمل هالملايين المهدره من المدرب البرازيلي والبرتغالي وتركمات كثيره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مجانين احد يروح للعراق اللي يعج بالمنظمات الارهابيه المجوسيه
ابو عمار
عميل لايران
الثقفي
لا والله إلا مبسوطين وفرحانين ومن الحال ذا وأردى خله يترك الهياط والنفخة الزايدة وإلى الطريق المنحدرة
قرم
سبحان الله. بعض الناس يحب النكد. هو حر رقص غنى ، ولا لازم الواحد من يوم يجي عمره اربعين ولا خمسين ، قالو كبيير...
فهد آل قنيعير
هههههه الفقر يبيه حمدالله يتنازل عن حقوقة أو تصعيد للنيابة

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