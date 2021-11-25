حالات تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أسباب تؤدي إلى توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور تتمثل فيما يلي:
1-إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
2-إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
3-إذا تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
4-إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
5-إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أولم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
6-إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
7-إذا تنازل المستحق عن المعاش.
8-وفاة المستحق.
يذكر أن النظام المطور، يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة، لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.