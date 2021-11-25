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حالات تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

منذ 4 ساعات
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حالات تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أسباب تؤدي إلى توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور تتمثل فيما يلي:

1-إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

2-إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3-إذا تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

4-إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

5-إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أولم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

6-إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7-إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8-وفاة المستحق.

يذكر أن النظام المطور، يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة، لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

المملكة
المعاش
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الضمان الاجتماعي المطور

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4835
منذ 46 دقيقة
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط اللي راح يطلع ناس كثير للاسف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه طيب لا تنسي عدساتك شيليها قبل النوم
زائر
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط...
ابو عمار
يمكن ناوي تشتغل في المحطه وحابه تأخذ فكره
ابو عمار
اوكي
عبدالله الجماز ي
عرفناك على حقيقتك كذب في كذب يا أخي قل خيرا أو أصمت

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